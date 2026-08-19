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Kolesarstvo

V Emiratih nabrušeni, Pogačar do torka lahko odloči dirko

Pred dirko po Španiji vodja priprave tekmovalcev pri ekipi UAE Emirates Jeroen Swart opozarja, da nikomur ne bo lahko, vendarle pa vidi veliko priložnosti.
Tadej Pogačar z Vuelte že ima belo majico, zdaj želi še rdečo. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
Galerija
Tadej Pogačar z Vuelte že ima belo majico, zdaj želi še rdečo. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
N. Gr.
19. 8. 2026 | 15:15
19. 8. 2026 | 15:16
4:04
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Bliža se začetek zadnjega tritedenskega kolesarskega šova v sezoni, Tadej Pogačar bo na Vuelti lovil še edino zmago na tritedenskih dirkah, ki mu manjka v zbirki, a pri UAE Team Emirates-XRG kljub njegovi prevladi opozarjajo, da pot do rdeče majice ne bo preprosta. Vodja oddelka za učinkovitost Jeroen Swart pričakuje izjemno zahtevne tri tedne, predvsem zaradi več kot 58.000 višinskih metrov in dejstva, da bo Slovenec na štartu le dober mesec po koncu Toura.

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Roglič bo še vedno prvi Pogačarjev tekmec

»Vuelta bo naporna tudi za Tadeja, še posebej po Touru. To je težka in dolga dirka,« je za Cyclingnews povedal Swart. Pogačarjeve priprave so bile prvenstveno usmerjene proti julijskemu vrhuncu na Touru, Vuelta pa je bila pri sestavljanju programa ves čas v mislih ekipe.

Prav zato je imel Pogačar pred Tourom nekoliko manj zahteven tekmovalni koledar. Namen ni bil toliko ohranjanje telesnih rezerv kot predvsem mentalne svežine. »Koledar je upošteval možnost nastopa na Vuelti. Namenoma je bil manj naporen, da bi ostal v glavi svež in željan dirkanja,« je pojasnil Swart.

Brez višinskih priprav

UAE se je pri načrtovanju obdobja med Tourom in Vuelto oprl tudi na izkušnje iz leta 2024, ko je Pogačar dobil Giro in Tour. Tokrat bo pristop drugačen. Med Parizom in začetkom Vuelte v Monaku je glavni cilj regeneracija in ohranjanje forme, novih višinskih priprav pa ne bo.

V Španijo prihaja brez višinskih priprav, a svež in motiviran za nove zmage. FOTO: Dejan Javornik
V Španijo prihaja brez višinskih priprav, a svež in motiviran za nove zmage. FOTO: Dejan Javornik

»Ni veliko časa, zato tudi ni mogoče narediti prav veliko. Izpustili smo višinske priprave,« pravi Swart. Po njegovih besedah bi nov pripravljalni tabor ob koncu dolge sezone pomenil tudi dodatno psihično obremenitev.

Prav motivacija bo po njegovem ključna. Pogačar je Vuelto doslej odpeljal le leta 2019, ko je ob svojem prvem nastopu na tritedenski dirki osvojil tretje mesto in tri etapne zmage. Z zmago letos bi dopolnil zbirko vseh treh največjih etapnih dirk.

»Nazadnje jo je vozil leta 2019, še nikoli je ni dobil in zmaga bi mu prinesla trojno krono Grand Tourov. To je zagotovo velika motivacija,« pravi Swart.

Napasti zgodaj, nato varčevati?

Trasa bi Pogačarju lahko omogočila, da pred tekmeci hitro začne nabirati prednost. Vuelta se začne v Monaku, že četrta etapa pa prinaša zahtevne vzpone v Andori. Pri UAE zato ne izključujejo agresivnega začetka, s katerim bi si Slovenec že v prvem delu dirke ustvaril udobno prednost.

Na Touru je izpolnil glavni cilj sezone. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Na Touru je izpolnil glavni cilj sezone. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

»Če pogledamo kronometer in četrto etapo, bi lahko bilo zelo hitro odločilno za skupni seštevek. Drugi del dirke bi bil nato lahko priložnost za nekoliko bolj konservativno dirkanje in varčevanje moči za druge cilje. To bi bil inteligenten način,« je razkril Swart.

Pri UAE sicer ne pričakujejo, da bi nastop na Vuelti negativno vplival na Pogačarjevo sezono 2027. Prav tako od dirke ne pričakujejo novih spoznanj o njegovih telesnih sposobnostih. Slovenec je že dokazal, da lahko v eni sezoni na najvišji ravni odpelje in dobi dve tritedenski dirki. Swart zato nalogo v Španiji vidi precej preprosto. »Ne pričakujem kakšnega spektakularnega novega odkritja ali predstave. Bolj gre za to, da opravimo delo.«

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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