V francoskih Alpah še evropski troboj velikanov

Na 31. evropskem prvenstvu v zgodovini bodo organizatorji podelili 14 kompletov kolajn, podobno kot na zadnjih dveh na Nizozemskem (2023) in v Belgiji (2024).

Cestna dirka članov bo na sporedu v nedeljo, začela pa se bo ob 11.45. Dan prej bo ob preizkušnji mlajših članov še dirka članic. V petek bodo preostale tri cestne dirke v mlajših kategorijah.

Prvenstvo se bo v sredo začelo s posamičnimi vožnjami na čas, članice bodo na pot krenile ob 14.20, člani pa ob 15.45. Dan pozneje bodo še mešane ekipne vožnje na čas v mladinski in članski konkurenci.

Slovenske barve bo glede na prijave v Franciji zastopalo kar 37 tekmovalk in tekmovalcev, kar je precej več od logistično bolj zapletenega svetovnega prvenstva pretekli teden v Ruandi.

V članski konkurenci bo zlato kolajno po prihodu neposredno iz Ruande lovil svetovni prvak Pogačar, ob njem pa bodo v Franciji sodeč po seznamu prijav še Tilen Finkšt, Gal Glivar, Matevž Govekar, Matej Mohorič, Domen Novak, Jaka Primožič, Anže Skok, Jan Tratnik in Mihael Štajnar. Na osrednji dirki bo tekmovalo osem Slovencev.

Članska trasa med Privasom in Guilherand-Grangesom (202,5 km) ima številne klance, a še zdaleč ni tako zahtevna kot v Ruandi. Kolesarjev v prvih dveh tretjinah čaka trikratno prečkanje Saint Roman de Lerpsa (7 km/7,2 %), v zadnjem delu pa se bodo štirikrat podali čez Val d'Enfer (1,6 km/9,7 %), zadnjič šest kilometrov pred ciljem.

Ceste tako ustrezajo hribolazcem, ki bodo skušali glavno selekcijo napraviti v prvih 135 km. Nato pa utegnejo prevladovati bolj eksplozivni kolesarji na strmih in kratkih klancih.

Pogačar bo sploh po predstavi v Ruandi prvi favorit, ob njem pa sta še Remco Evenepoel in Jonas Vingegaard. Nihče od trojice doslej še ni slavil na članskem EP, najbližje je bil Evenepoel, ki je bil pred štirimi leti srebrn. Vingegaard na EP sploh še ni nastopil.

Prav v Trentu je leta 2021 Pogačar izenačil najboljšo slovensko uvrstitev doslej na EP, ko je bil peti. Peti je bil še Luka Mezgec leta 2017 v Herningu. Članske dirke so del EP šele od leta 2016.

Slovenija ima sicer štiri zlate, tri srebrne in šest bronastih kolajn iz mlajših kategorij. Nazadnje se je naslova na mladinski cestni dirki veselil Anže Ravbar pred dvema letoma na Nizozemskem.

Ob njem so bili evropski prvaki še Jan Tratnik na cestni dirki mlajših članov leta 2012 na Nizozemskem, Blaž Bogataj leta 2010 v Turčiji med mladinci in Zoran Klemenčič med mlajšimi člani leta 1998 na Švedskem.

V mladinski konkurenci in med mlajšimi člani ima Slovenija na seznamu vsaj sedem kolesarjev, največji up za kolajno Jakob Omrzel, ki je bil sprva na startni listi za EP, pa bo tekmoval na dirki po Hrvaški, je v nedeljo sporočilo njegovo moštvo Bahrain-Victorious.

Pri mladinkah bo tako v vožnji na čas kot na cestnem kolesu nastopila mladinska svetovna prvakinja v gorskem kolesarstvu Maruša Tereza Šerkezi.

Posebni varnostni ukrepi

V Franciji bo del šesterice mladink, ki bodo lovile visoko uvrstitev. Med mlajšimi članicami so na seznamu prijavljenih tri Slovenke, tudi med članicami pa bodo Slovenijo zastopale tri kolesarke. Ob Urški Žigart, edini Slovenki na SP v Ruandi, bosta še Eugenia Bujak in Špela Kern.

Ženske se bodo spopadle s 116,2 km dolgo traso, a bodo klanca Saint Romain in Val d'Enfer prečkale le po enkrat. Tudi ženske vrh Val d'Enfera čaka šest kilometrov pred ciljem.

Prvenstvo bo sicer pod posebnim drobnogledom, saj so po številnih propalestinskih protestih, uperjenih proti ekipi Israel-Premier Tech, ki so deloma ohromili dirko po Španiji in med drugim tudi poskrbeli za odpoved zadnje etape, organizatorji poostrili varnost.

Protestniki so tam z nevarnim početjem tvegali tako svoje kot zdravje kolesarjev, na kar so v Franciji po besedah organizatorjev dobro pripravljeni, potem ko je izraelska reprezentanca potrdila nastop na prvenstvu.

»Morali smo okrepiti sodelovanje z vladnimi službami. Prilagodili smo vse, kar se jim je zdelo pomembno, da lahko kolesarji tekmujejo v miru in predvsem varno,« je dejal Michel Callot, predsednik francoske kolesarske zveze.

Tudi Callot pa se tako kot organizatorji Vuelte ni opredelil do nastopov izraelskih športnikov: »To ni v naši domeni. Izraelska zveza je del krovne evropske zveze, kar ji daje pravico nastopa na EP in tako so se Izraelci tudi odločili.«

»Na nas je, da spoštujemo pravila, in ni se nam treba opredeliti glede njihovega nastopa na EP. Ni naša naloga, da se vključujemo v politične debate,« je še dodal Callot.

Sta se pa od konca Vuelte tako opremljevalec koles izraelske ekipe svetovne serije kot njegov glavni sponzor Premier Tech že odzvala, da mora ekipa pred novo sezono ovreči ime ter vsako povezavo z Izraelom, če želi še naprej sodelovati z omenjenima pokroviteljema.