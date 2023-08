V katalonskem kaosu prvi preplah za Primoža Rogliča

V nadaljevanju preberite:

Prireditelji 78. Vuelte so bili pred štartom v Barceloni najbolj zaskrbljeni zaradi izjemno visokih temperatur, ki so se gibale okoli 40 stopinj Celzija, in napovedanih protestov zagovornikov katalonske odcepitve, a je največja preglavica padla z neba. Uvodni etapi sta se v močnih nalivih sprevrgli v popoln kaos, v katerem je na srečo ne prevelik davek plačal tudi prvi slovenski adut Primož Roglič.