V Kigaliju Pogačarja čaka najtežje svetovno prvenstvo 21. stoletja

Najboljši kolesarji sveta v teh dneh potujejo v Ruando, kjer se bo v nedeljo z vožnjo na čas začelo svetovno prvenstvo na cesti. V Kigali je včeraj popoldne skupaj z Urško Žigart že pripotoval prvi zvezdnik Tadej Pogačar, izvidnica slovenske reprezentance je teren pripravljala že dan pred tem.

Veliko dela imajo v teh dneh mehaniki, za Pogačarjeva kolesa tudi v reprezentanci skrbi Boštjan Kavčnik, vso opremo so s kontejnerjem namreč dostavili v Ruando, zdaj pa morajo kolesa mehaniki spraviti v vozno stanje. Pogačarju se na časovno razliko ni potrebno privajati, nekaj več prilagajanja zahteva višja nadmorska višina (Kigali leži na 1550 metrih nad morjem) in drugačno ozračje.

Prvi vrhunec SP bo to nedeljo, ko bo Pogačar lovil mavrično majico v kronometru, še bolj atraktivna bo cestna dirka prihodnjo nedeljo, 28. t. m. S kar 5475 višinskimi metri bo to najtežja cestna dirka v 21. stoletju, doslej je več kot 5000 v.m. vključevala le še dirka v Innsbrucku 2018. Tudi na Tirolskem so Slovenci merili na sam vrh, dokler ni incident Primoža Rogliča, ki je padel, potem ko se mu je vrečka s potno hrano zapletla med vilice in prvi obroč, skazil planov.

Čast je rešil prav Pogačar, ki je na dirki kolesarjev do 23 let osvojil sedmo mesto, po zmagi na dirki Tour de l'Avenir pa so bili tudi njegovi apetiti nekoliko višji.