V Novem mestu Roglič čestital Mohoriču in Zani

Konec dober, vse dobro. Na 29. dirki po Sloveniji je bilo nekaj neljubih dogodkov – od zmede v zadnjem kilometru v Postojni, do sobotnega padca Filippa Zane (Jayco Alula) med spustom s Kolovrata in včerajšnje kraje koles ekipe Euskaltel Euskadi v Ljubljani –, a končala se je praznično. Z etapno zmago Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious) na Glavnem trgu in skupnim Zanovim slavjem. Vse skupaj se je dogajalo pred sproščenim očesom Primoža Rogliča.