  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    V Pariz po peto zmago iz Barcelone in dvakrat čez sloviti sloviti Alpe d'Huez

    Organizatorji 113. dirke po Franciji so Tadeju Pogačarju otežili pot do zmagoslavja na največji kolesarski dirki, ki se bo začela 4. julija v Kataloniji.
    Za peto zmago na francoski pentlji se bo moral najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar še bolj potruditi. FOTO: Loic Venance/AFP
    Galerija
    Za peto zmago na francoski pentlji se bo moral najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar še bolj potruditi. FOTO: Loic Venance/AFP
    Š. R., STA
    23. 10. 2025 | 13:16
    23. 10. 2025 | 13:55
    4:17
    A+A-

    Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so v Parizu razkrili traso, na kateri bo slovenski as Tadej Pogačar prihodnje leto lovil peto zmago. Branilca naslova čaka zahtevna trasa, ki bo karavano zadnji teden kar dvakrat popeljala na sloviti Alpe d'Huez. Začetek Toura bo v Barceloni, konec pa v Parizu, a z vnovičnim prečkanjem Montmartra.

    Že 113. izdaja Toura se bo 27. začela zunaj Francije. Prve tri etape bodo v Španiji, začelo pa se bo z 19,7 km dolgo ekipno vožnjo na čas, ki se po sedmih letih vrača v program največje dirke na svetu.

    Medtem ko so bile tri etape po Španiji za začetek francoske pentlje najavljene že pred časom, so organizatorji danes v Parizu razkrili še preostalih 18 etap na poti do Pariza.

    Prvi teden bodo prevladovale malce razgibane etape s priložnostmi za eksplozivne kolesarje ter ubežnike, sprinterji pa bodo na vrsto prišli v peti, sedmi in osmi etapi. Za kandidate za skupno zmago sta predvideni predvsem zahtevni gorski trasi v tretji in šesti etapi s po 4000 metri višinske razlike.

    Drugi teden se bo začel s prestižno deseto etapo na francoski državni praznik do Le Liorana. Trasa je zelo podobna tisti, na kateri sta dvoboj za zmago uprizorila Pogačar in Jonas Vingegaard v lanski 11. etapi, ko je Danec po zahtevnem dnevu za las ugnal Slovenca v sprintu.

    Dve etapi bosta drugi teden namenjeni sprinterskim ekipam, konec tedna oz. 18. in 19. julija pa sledita zahtevni etapi z gorskima ciljema na Markstein in Plateau de Solaison. Predvsem zadnji klanec 15. etape velja za enega najzahtevnejših (11 km/9,2 %) v Franciji, kar bo poskrbelo za zanimivo dogajanje pred zadnjim prostim dnem.

    Po njem sledi edina posamična vožnja na čas od Thonona do Eviana (26 km), nato pa po priložnosti za sprinterje in ubežnike sledi zahteven zaključek 113. Toura.

    Organizatorji so v središče pozornosti postavili sloviti Alpe d'Huez s svojimi številnimi serpentinami. Tako v 19. kot v 20. etapi bo cilj na slovitem klancu.

    Zadnji dan bodo organizatorji znova popestrili s prečkanjem tlakovanega klanca Montmartre. Organizatorji so letos zaradi deževnih in spolzkih razmer predvsem na in z Montmartra odločili, da časov ne bodo merili, ob suhem vremenu in majhnim razlikam v seštevku pa bi lahko zadnje etapa poskrbela še za določene premike.

    Stara znana direk po Franciji Jonas Vingegaard (levo) in Tadej Pogačar se bosta morala prihodnje leto dvakrat vzpenjati na sloviti Alpe d'Huez. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Stara znana direk po Franciji Jonas Vingegaard (levo) in Tadej Pogačar se bosta morala prihodnje leto dvakrat vzpenjati na sloviti Alpe d'Huez. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

    Prvi favorit Pogačar se slovesnega razkritja trase ni udeležil, bo pa prihodnje leto lovil rekordno peto zmago, s čimer bi se na vrhu večne lestvice izenačil s Francozoma Jacquesom Anquetilom, Bernardom Hinaultom, Belgijcem Eddyjem Merckxom in Špancem Miguelom Indurainom.

    Pogačar je po Franciji slavil v letih 2020, 2021, 2024 in letos, ko je znova prepričljivo slavil pred Vingegaardom, medtem ko je tretje mesto zasedel Nemec Florian Lipowitz. Preizkušnjo je po petih letih končal tudi Primož Roglič, ki ima najboljši rezultat drugo mesto iz leta 2020.

    Naslednja izdaja Toura se bo začela 4. in končala 26. julija.

    Nekaj dni po koncu Toura, natančneje 1. avgusta, se bo začela še ženska različica. Ta bo v peti izdaji prvič kolesarke peljala na sloviti Mont Ventoux v sedmi etapi.

    Kolesarke prihodnje leto čaka devet etap in skupno 1175 km, preizkušnja pa se bo začela z dvodnevnim sprinterskim sporedom v Švici in končala v Nici z drugo zahtevno gorsko etapo.

    Zmago bo branila domačinka Pauline Ferrand-Prevot.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Lombardiji

    Tadej Pogačar: To je bila moja najboljša sezona doslej

    Slovenski kolesarski zvezdnik na dirki po Lombardiji slavil zgodovinsko peto zaporedno zmago. Jutri še na Krvavec.
    Miha Hočevar 11. 10. 2025 | 17:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour de France

    Vingegaard samozavestno: Bližje sem Pogačarju, lahko ga premagam

    Zanesljiva zmaga Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji Jonasu Vingegaardu ni vzela motivacije. Nasprotno, verjame, da je zdaj bližje Slovencu kot lani.
    Nejc Grilc 23. 9. 2025 | 13:25
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Intervju s podžupanom MOL

    Ljubljana načrtuje štiri nove športne centre, koliko denarja bo šlo za to?

    Podžupan Samo Logar o investicijah in programih v športu, delu mestne koalicije in spodbujanju k zdravemu načinu življenja.
    Manja Pušnik 22. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Če je Slovenija krčma, je krčmar Janez Janša. Drugi mu ne pridejo blizu

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domnevno odpovedanega srečanja Trumpa in Putina pri Orbánu do seciranja predvolilnega časa v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski tek

    Besna ruska športnica: Putin je moj predsednik in moja država ima vedno prav!

    Veronika Stepanova, članica zmagovite tekaške štafete na olimpijskih igrah v Pekingu 2022, ne skriva svoje podpore do ruskega predsednika.
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Železniški muzej vabi na nostalgično popotovanje v središče prestolnice

    Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Smučanje in treking? Koroška je več kot turistična destinacija

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Preberite več

    Več iz teme

    Tadej PogačarPrimož RogličJonas VingegaardTour de France 2026Barcelona

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    My Voice, My Choice

    Tonin ostro proti pobudi za varen splav, aktivistke se ne bodo predale

    Poslanke in poslanci bodo o evropski državljanski pobudi glasovali 5. novembra. Z Inštituta 8. marec so sporočili, da poslanci umikajo podporo.
    Anja Intihar 23. 10. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    EU

    Evropska unija z novimi sankcijami proti ruskemu plinskemu sektorju

    Paket so voditelji članic EU uradno potrdili ob začetku vrha v Bruslju, namenjenega nadaljnji podpori Ukrajini v vojni proti ruski agresiji.
    23. 10. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    V porušeni Gazi ljudje šotore postavljajo tudi na pokopališčih

    Velik del izraelska politike podpira priključitev okupiranega Zahodnega brega.
    Boštjan Videmšek 23. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Razkrita trasa

    V Pariz po peto zmago iz Barcelone in dvakrat čez sloviti sloviti Alpe d'Huez

    Organizatorji 113. dirke po Franciji so Tadeju Pogačarju otežili pot do zmagoslavja na največji kolesarski dirki, ki se bo začela 4. julija v Kataloniji.
    23. 10. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Celjski kriminalisti prijeli trojico zaradi spletnega izsiljevanja

    Policisti ob tem znova opozarjajo na tveganja pri uporabi spletnih in mobilnih aplikacij za spoznavanje.
    23. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    V porušeni Gazi ljudje šotore postavljajo tudi na pokopališčih

    Velik del izraelska politike podpira priključitev okupiranega Zahodnega brega.
    Boštjan Videmšek 23. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Razkrita trasa

    V Pariz po peto zmago iz Barcelone in dvakrat čez sloviti sloviti Alpe d'Huez

    Organizatorji 113. dirke po Franciji so Tadeju Pogačarju otežili pot do zmagoslavja na največji kolesarski dirki, ki se bo začela 4. julija v Kataloniji.
    23. 10. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Celjski kriminalisti prijeli trojico zaradi spletnega izsiljevanja

    Policisti ob tem znova opozarjajo na tveganja pri uporabi spletnih in mobilnih aplikacij za spoznavanje.
    23. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Materinstvo

    Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vozniki na naših cestah pozdravili to novost

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kako prepoznati lažni glas sodelavca

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prihranki

    Se bo elektrika podražila?

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Ogrevanje

    Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec aluminijastih vrat med vodilnimi v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Elektrika

    Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka »brez sladkorja« res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo