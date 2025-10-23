Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so v Parizu razkrili traso, na kateri bo slovenski as Tadej Pogačar prihodnje leto lovil peto zmago. Branilca naslova čaka zahtevna trasa, ki bo karavano zadnji teden kar dvakrat popeljala na sloviti Alpe d'Huez. Začetek Toura bo v Barceloni, konec pa v Parizu, a z vnovičnim prečkanjem Montmartra.

Že 113. izdaja Toura se bo 27. začela zunaj Francije. Prve tri etape bodo v Španiji, začelo pa se bo z 19,7 km dolgo ekipno vožnjo na čas, ki se po sedmih letih vrača v program največje dirke na svetu.

Medtem ko so bile tri etape po Španiji za začetek francoske pentlje najavljene že pred časom, so organizatorji danes v Parizu razkrili še preostalih 18 etap na poti do Pariza.

Prvi teden bodo prevladovale malce razgibane etape s priložnostmi za eksplozivne kolesarje ter ubežnike, sprinterji pa bodo na vrsto prišli v peti, sedmi in osmi etapi. Za kandidate za skupno zmago sta predvideni predvsem zahtevni gorski trasi v tretji in šesti etapi s po 4000 metri višinske razlike.

Drugi teden se bo začel s prestižno deseto etapo na francoski državni praznik do Le Liorana. Trasa je zelo podobna tisti, na kateri sta dvoboj za zmago uprizorila Pogačar in Jonas Vingegaard v lanski 11. etapi, ko je Danec po zahtevnem dnevu za las ugnal Slovenca v sprintu.

Dve etapi bosta drugi teden namenjeni sprinterskim ekipam, konec tedna oz. 18. in 19. julija pa sledita zahtevni etapi z gorskima ciljema na Markstein in Plateau de Solaison. Predvsem zadnji klanec 15. etape velja za enega najzahtevnejših (11 km/9,2 %) v Franciji, kar bo poskrbelo za zanimivo dogajanje pred zadnjim prostim dnem.

Po njem sledi edina posamična vožnja na čas od Thonona do Eviana (26 km), nato pa po priložnosti za sprinterje in ubežnike sledi zahteven zaključek 113. Toura.

Organizatorji so v središče pozornosti postavili sloviti Alpe d'Huez s svojimi številnimi serpentinami. Tako v 19. kot v 20. etapi bo cilj na slovitem klancu.

Zadnji dan bodo organizatorji znova popestrili s prečkanjem tlakovanega klanca Montmartre. Organizatorji so letos zaradi deževnih in spolzkih razmer predvsem na in z Montmartra odločili, da časov ne bodo merili, ob suhem vremenu in majhnim razlikam v seštevku pa bi lahko zadnje etapa poskrbela še za določene premike.

Stara znana direk po Franciji Jonas Vingegaard (levo) in Tadej Pogačar se bosta morala prihodnje leto dvakrat vzpenjati na sloviti Alpe d'Huez. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Prvi favorit Pogačar se slovesnega razkritja trase ni udeležil, bo pa prihodnje leto lovil rekordno peto zmago, s čimer bi se na vrhu večne lestvice izenačil s Francozoma Jacquesom Anquetilom, Bernardom Hinaultom, Belgijcem Eddyjem Merckxom in Špancem Miguelom Indurainom.

Pogačar je po Franciji slavil v letih 2020, 2021, 2024 in letos, ko je znova prepričljivo slavil pred Vingegaardom, medtem ko je tretje mesto zasedel Nemec Florian Lipowitz. Preizkušnjo je po petih letih končal tudi Primož Roglič, ki ima najboljši rezultat drugo mesto iz leta 2020.

Naslednja izdaja Toura se bo začela 4. in končala 26. julija.

Nekaj dni po koncu Toura, natančneje 1. avgusta, se bo začela še ženska različica. Ta bo v peti izdaji prvič kolesarke peljala na sloviti Mont Ventoux v sedmi etapi.

Kolesarke prihodnje leto čaka devet etap in skupno 1175 km, preizkušnja pa se bo začela z dvodnevnim sprinterskim sporedom v Švici in končala v Nici z drugo zahtevno gorsko etapo.

Zmago bo branila domačinka Pauline Ferrand-Prevot.