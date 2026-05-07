V petek izide priloga Giro 2026

Slovenski navijači so bili na nogah, ko si je Primož Roglič leta 2023 na Višarjah prikolesaril prvo slovensko zmago na Giru. Leto kasneje je ob popolni prevladi in šestih etapnih zmagah vajo ponovil Tadej Pogačar. Kako so naši asi in njihovi podporniki navezani na rožnato dirko, je potrdilo tudi lansko gostovanje v Goriških brdih in Novi Gorici, ki je ob ceste privabilo nepregledne množice.

Zdaj je čas za Giro 2026, za katerega je usoda hotela, da mine brez naših kolesarjev, saj sta morala Luka Mezgec in Matevž Govekar nastop odpovedati zaradi poškodb. Kljub temu je pred nami velik kolesarski spektakel, pred katerim smo za naše bralce pripravili posebno prilogo Dela in Slovenskih novic, Giro 2026

V njej smo se na 32 straneh spomnili Rogličevih in Pogačarjevih podvigov na italijanskih cestah, v zgodovino pa smo se vrnili vse do Vinka Polončiča, ki je v 80. letih minulega stoletja kot prvi slovenski kolesar prestopil med profesionalca in tudi prvi nastopil na Giru.

Če so na rožnati dirki spomini na slovenska zmagoslavja še živi, naše zahodne sosede že prežema nostalgija, od zadnje domače zmage Vincenza Nibalija mineva že deset let.

Naslediti ga bo poskušal Giulio Pellizzari, Rogličev »vajenec« pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Mladi Italijan se bo poskušal postaviti po robu prvemu favoritu Jonasu Vingegaardu, ki si želi pisati zgodovino. Potem ko je Danec dobil dva Toura in eno Vuelto, bi z zmago na Giru postal osmi kolesar z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Stavnice napovedujejo, da brez Slovencev na startu nima prave konkurence. Ali to drži, bo razkrila 3468-kilometrska trasa, na katero se bodo kolesarji 8. maja podali z obale Črnega morja, končali pa jo bodo 31. maja v Rimu. V naši prilogi boste več izvedeli o vsaki etapi posebej ter tudi o znamenitostih ob cestah zgodovinskega starta v Bolgariji