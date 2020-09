V Pirenejih bodo padle maske

Ljubljana

Trije vzponi, odločilen Peyresourde

Profil 8. etape Toura. FOTO: Infografika Delo



Štart etape bo ob 13.30

- Na Touru gre vedno zares. To je bila lekcija 7. etape, v kateri je skupek smole in morda še trenutek neprevidnostiodpihnil s 3. mesta v skupnem seštevku. V vetrni pasti, v katero so ga ujeli kolesarji Ineosa, je izgubil 1:21. Veliko preveč za ravninsko etapo in premalo, da bi lahko rekli, da je 107. dirka po Franciji zanj izgubljena. Še posebej, ker se lahko v današnji 8. etapi vse obrne na glavo. Karavana je v Pirenejih.»Vedeli smo, da bo zaključek zelo zahteven, pomikali smo se proti čelu skupine, vendar je pred nami nekdo padel.Za trenutek smo zavrli, ravno v tistem trenutku pa se je skupina pretrgala. Poskušali smo ujeti vodilne, vendar je bila hitrost izjemno visoka. Moja ekipa je nato storila vse, ker je bilo v njeni moči, da je bil zaostanek čim manjši. Izgubil sem dobro minuto, kar ni idealno, vendar zaradi tega nisem zaskrbljen. To bom poskušal nadoknaditi kakšen drug dan,« je Pogačar povedal o zanj nesrečnem razpletu včerajšnje etape.Z zadnjim stavkom je dal vedeti, da je izgubil le bitko, vojne še ne. Proti tako močnim tekmecem, kot jein njegova ekipa Jumbo Visma, bo sicer zelo zahtevno pridobiti poldrugo minuto, ne pa nemogoče.Bomo videli, ali se bo Pogačar nemudoma lotil te naloge, ali bo potrpežljivo čakal na zadnji teden, ko računa, da ga bodo noge najbolje nesle. Vsekakor pa bodo danes padle dirkaške maske pri številnih kandidatih za vrh v skupnem seštevku, ki so zdaj še vedno tesno skupaj. Kdor bo imel slab dan, se bo morda res že poslovil od možnosti za zmagoslavje v Parizu. Jasno bo, ali je šibkost lanskega zmagovalcazaradi težav s hrbtom zgolj navidezna ali resnična.Ni pričakovati, da bi se kaj zaustavilo Rogliču, karkoli drugega kot popoln nadzor položaja njegove ekipe Jumbo Visma, ki deluje daleč najmočneje v karavani, bi bilo presenečenje. Slovenskemu zvezdniku se morda še ne mudi v rumeno majico, vendar se ji bo težko upreti ob pičlih treh sekundah, ki ga ločijo odDanašnja etapa je sicer kratka (140 km), vendar je le prvih 40 km ravinskih.Na Col de Menté še ni pričakovati ognjemta med favoriti. Cesta gre navkreber kar 18 kilometrov (4,6 odstotka povprečni naklon), pri čemer je prvih 7 km bolj kot ne nezahtevnih pri naklonu okoli treh odstotkov. Sledi krajši peklenski odsek z naklonom nad 15 odstotki, nato pa bolj stanovitno vzpenjanje pri 8,1 odstotka naklona.Port de Balès (11,7 km, 7.7 %) bo bržkone tudi še ogrevanje pred prelazom Peyresourde, enem od redkih »spomenikov« Toura, ki ga niso izločili iz letošnje trase, v kateri ni slovitih klancev na Galibier, Alpe d’Huez, Tourmalet, Aubisque in Mount Ventoux. Peyresourde je del dirke že od leta 1910, gostil je že številne kolesarske bitke, nazadnje je na njem tekmece za seboj leta 2016 pustil Chris Froome. Ta 1569 metrov visoki prelaz ne bo odločilen le z zahtevnim vzponom (9,7 km, 7.8 %), temveč tudi spustom malodane vse do cilja v Loudenviellu.