V Pogačarjevem taboru zastrigli z ušesi: Vingegaard je briljanten

Na dirki po Italiji je za kolesarji drugi dan premora in prvi, ki je tekmovalcem res prinesel nekaj oddiha, preden se bo Giro danes nadaljeval z edino posamično vožnjo na čas. Potekala bo od Viaregga do Masse, dolga bo 42 km in bo Jonasu Vingegaardu prinesla novo priložnost, da se utrdi kot prvi favorit za skupno zmago.

Minuli konec tedna je zabeležil dve etapni zmagi, na vzponu na Blockhaus je navdušil tudi vodstvo ekipe UAE Emirates, ki je brez Tadeja Pogačarja in poškodovanih Adama Yatesa ter Jaya Vina na najtežjih etapah le opazovalec. »Jasno je bilo, da Jonasu ni treba dirkati na polno, gre točno toliko, kot ocenjuje, da je potrebno. Dirka brilijantno, če se bo tako nadaljevalo, bo lahko prihranil precej moči za dirko po Franciji,« je opozoril športni direktor Emiratov Joxean Fernandez Matxin.

Pred današnjo vožnjo na čas je bilo v karavani kar nekaj zmede in različnega tolmačenja predpisov glede dovoljene opreme za kronometer. Vingegaard je želel v vožnji na čas nastopiti s klubskim enodelnim dresom proizvajalca Nimbl, a so mu prireditelji to prepovedali, saj je nosilec modre majice najboljšega hribolazca in mora zato tudi v kronometru nastopiti v modrem dresu.

Castelli je dres, v katerem bo danes dirkal Vingegaard, razvil za Remca Evenepoela v letih 2024 in 2025, ko so bili uradni opremljevalec Soudal-QuickStepa. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Pripravil ga je opremljevalec Castelli, ki je dres za kronometer razvil v sodelovanju z Remcom Evenepoelom v sezonah 2024 in 2025. Predstavniki Castellija in šivilje so Vingegaarda v hotelu obiskali včeraj popoldne in opravili natančne meritve, Danec bo dobil dres, ki se bo povsem prilegal njegovi postavi. Pri italijanskem proizvajalcu dresov so prepričani, da je celo hitrejši od klubskega dresa Vingegaarda.

Če pri Vismi Lease a bike določil o izbiri dresa ne bi spoštovali, bi jim grozila kazen 1000 švicarskih frankov in tudi možnost diskvalifikacije prvega favorita za skupno zmago.