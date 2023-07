V Pogačarju Italijani vidijo Pantanija

V nadaljevanju preberite:

Med navijači iz drugih držav, ki so na letošnjem Touru bolj na Pogačarjevi kot Vingegaardovi strani, so številni Italijani, ki se jim kolca po časih pokojnega Marca Pantanija in jih Slovenec spominja na priljubljenega Gusarja. To velja tudi za Andreo Agostinija, 53-letnega direktorja v ekipi UAE, ki od blizu spremlja Pogačarjev vzpon med zvezde. Bil pa je tudi Pantanijev sokrajan iz Cesenatica, vrstnik in moštveni kolega v mladih letih. Nato je bil predstavnik za stike z javnostjo pri ekipi Mercatone Uno, s katero je Pantani dosegel največje uspehe. O podobnostih in razlikah med sedanjim slovenskim in nekdanjim italijanskim asom je spregovoril v pogovoru za Gazzetto dello Sport.