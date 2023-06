V spomin na Gina Mäderja sneli kolesarske čelade

Še preden so se udeleženci kraljevske etape dirke po Sloveniji danes zavihteli na kolesa, so v spomin na tragično preminulega Švicarja Gina Mäderja iz ekipe Bahrain Victorious sneli čelade in mu namenili minuto molka. V prvih vrstah so bili njegovi moštveni kolegi.

Četrta etapa 29. dirke po Sloveniji se je sicer začela malo čez 10.30 v središču Ljubljane. Potekala bo do Kobarida in bo dolga 165 kilometrov.