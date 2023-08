V šprintu živih mrtvecev Pogačar do sijajnega brona

Boj za mavrično majico kolesarskega svetovnega prvaka v Glasgowu je ponudil dirkanje na nož, kakršnega že dolgo nismo videli, tudi na spomladanskih klasikah v Belgiji ne. Zelo selektivno dirko je zasluženo dobil Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar pa je z zadnjimi močmi v šprintu iztržil bronasto medaljo, prvo za Slovenijo po dolgih 22 letih čakanja.

Na Škotskem se je že začelo dramatično. Dirko so zaradi okoljskega protesta 190 kilometrov pred ciljem prekinili, kolesarji pa so kar sredi ceste eno uro čakali, da so organi pregona opravili svoje. Ko se je znova začelo, se je začelo zelo zares. Favorizirani Belgijci so se postavili na čelo, nato so ritem dodatno navili Danci, 90 kilometrov pred ciljem pa je prvič napadel še Pogačar. Dirkal je izjemno, brez pomoči ekipe se je vseskozi vozil na prvih 10 mestih v glavnini in čakal na odločilne trenutke.

»Moral sem biti aktiven in pokrivati napade, čeprav sem potrošil nekaj moči. Nisem si smel privoščiti, da se odpelje nevarna kombinacija kolesarjev, ker bi bil v hendikepu,« je ozadje svoje vožnje za nacionalno televizijo pojasnil Pogačar.