V trenutku nisem bil več profesionalec, ampak dedek

Luka Mezgec (Jayco Alula) je eden od najbolj zgovornih slovenskih članov svetovne serije. Našemu najboljšemu šprinterju beseda skoraj tako hitro kot kolo teče tudi slab mesec po padcu na dirki Scheldeprijs, ki mu je preprečil zadnji nastop na Giru. Nesreča v Belgiji še zdaleč ni bila nedolžna, nam je zaupal 37-letni Kranjčan, ki se bo držal prvotnega načrta, njegova poslovilna dirka bo oktobrsko EP v Sloveniji.

»Na moji levi strani sta se zapletla kolesarja Bahraina Victoriousa, zadela sta moje zadnje kolo in katapultiralo me je na hrbet. Padel sem na radio, ki ga kolesarji nosimo pod dresom. Kolikor je radio visok, toliko reber sem si zlomil, tri. Če ne bi imel radia, bi vstal in prikolesaril v cilj,« je Mezgec povedal o padcu, po katerem je prišlo še do nepričakovanih zapletov.