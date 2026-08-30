Vita Movrin do izida kariere, Maruša Tereza Šerkezi padla

Svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu v Val di Sole se je za slovensko reprezentanco končalo z nastopi v olimpijskem krosu. Na zadnji tekmovalni dan so bili na startu štirje Slovenci: Maruša Tereza Šerkezi, Gašper Štajnar in Blaž Kavčič v kategoriji do 23 let ter Vita Movrin v članski konkurenci.

Vita Movrin je v članski dirki startala z druge vrste. Čeprav so štarti običajno ena njenih močnejših plati, se ji tokrat uvod ni izšel po željah. Kljub temu je hitro začela popravljati svoj položaj. V srednjem delu preizkušnje je nazadovala do 24. mesta, nato pa v zaključku znova ujela boljši ritem in pridobila dve mesti. Ciljno črto je prečkala kot 22., sedem minut in 17 sekund za zmagovalko, Švicarko Sino Frei.

Vita Movrin je bila v cilju zadovoljna. FOTO: KZS/Melvin Vieillescazes

Slednja se je za zmago udarila z branilko naslova, Švedinjo Jenny Rissveds, ki pa je zaradi defekta nato izgubila precej mest in ni konkurirala za kolajne. Za Vito Movrin je bilo 22. mesto najboljša uvrstitev v olimpijskem krosu na svetovnih prvenstvih v članski konkurenci.

»Štart je bil presenetljivo slab, mi je pa uspelo dokaj hitro priti naprej. Mislim, da se je začetni vložek, da sem se prebila naprej, poznal v sredini dirke, ko me je malo zmanjkovalo, ampak sem se nekako spravila skupaj, sestavila na novo, drugi del dirke odborbala in na koncu pridobila še dve ali tri mesta, tako da sem zelo, zelo zadovoljna,« je svoj nastop ocenila Movrinova.

Najboljši slovenski izid na SP sicer sega v leto 2014, ko je bila Tanja Žakelj v Hafjelu četrta. V Val di Soleju pa je hkrati osvojila tudi eno izmed dveh zmag v svetovnem pokalu.

V moški konkurenci sta se za mavrični dres naposled udarila dva predstavnika Velike Britanije – Charlieja Aldridgea je v zaključku strl zvezdnik s ceste Tom Pidcock. Veliko pozornosti je bilo usmerjene tudi proti Nizozemcu Mathieuju van der Poelu, ki ni imel svojega dne in je končal na robu dvajseterice.

Maruša Tereza Šerkezi padla

Maruša Tereza Šerkezi je grdo padla, a se ni huje poškodovala. FOTO: KZS/Melvin Vieillescazes

Slovenski izkupiček je bil v okvirih pričakovanj, spodbuden pa je predvsem napredek vseh štirih reprezentantov. Najbližje odmevnejši uvrstitvi je bila Šerkezi, ki je bila dolgo na poti do deseterice, preden ji je načrte prekrižal padec.

Uvodni krog je končala na 22. mestu, nato pa je začela pridobivati položaje. Prebila se je vse do desetega mesta in ga zanesljivo držala do predzadnjega kroga. Takrat je padla na skalnatem delu proge in izgubila več mest. Najprej je zdrsnila na 12. mesto, nato izgubila še dve poziciji, v cilju pa je bila 13.

Maruša Tereza Šerkezi je bila dobro na poti. FOTO: KZS/Melvin Vieillescazes

Za svetovno prvakinjo, Italijanko Valentino Corvi, je zaostala pet minut in 20 sekund. Ker je po padcu čutila bolečine v komolcu in hrbtu, je takoj po koncu dirke opravila zdravniški pregled in rentgensko slikanje. Preiskave niso pokazale zlomov.

»Spodneslo mi je sprednjo gumo in zvalila sem se po vseh skalah, tako da sem vesela, da ni nič hujšega. Kljub začetni paniki, ker nisem mogla skrčiti komolca in zaradi zategnjenosti v hrbtu, sem zborbala še en krog do konca. Glede na okoliščine sem lahko ponosna tudi na 13. mesto. Sledi par dni počitka in potem dirke svetovnega pokala v Združenih državah Amerike,« je povedala Šerkezi.

Omeniti gre še, da je med mladinkami Eva Terpin olimpijski kros končala kot trinajsta. Pred tekmovalkami in tekmovalci sta sedaj na sporedu še dve tekmi svetovnega pokala onkraj Atlantika.