Dopinški test je sredi noči opravila ob sobi, kjer je ležalo truplo njene matere

Avstrijska kolesarka Valentina Cavallar je razkrila pretresljivo izkušnjo, ki jo je doživela septembra, ko je izgubila mater. Le nekaj ur po njeni smrti so se na njenem domu pojavili dopinški kontrolorji in od nje zahtevali odvzem vzorca.

Petindvajsetletna članica ekipe SD Worx-Protime je v čustvenem zapisu na družbenem omrežju instagram razkrila, zakaj je predčasno končala letošnjo sezono. Avstrijka, ki je na ženski dirki po Italiji osvojila deveto mesto, na Vuelti pa je bila dvanajsta, je zaradi osebnih in družinskih razlogov odstopila pred zadnjo etapo dirke po Franciji.

Septembra ji je umrla mati, le nekaj ur po njeni smrti pa so na njen dom prišli dopinški kontrolorji. Testiranje je morala opraviti v sobi poleg prostora, v katerem je ležalo materino truplo.

»Razumem pomen čistega športa in vedno sem spoštovala odgovornosti, ki jih prinaša življenje profesionalne športnice. Toda v tistem trenutku nisem razmišljala o kolesarstvu, tekmovanjih ali svojih obveznostih. Bila sem hči, ki je pravkar izgubila mamo,« je zapisala Cavallar.

Dogodek je opisala kot izjemno boleč, neprimeren in nespoštljiv do njene družine. Ob tem je poudarila, da ne nasprotuje dopinškim kontrolam, temveč opozarja na pomanjkanje sočutja v posebej občutljivih življenjskih okoliščinah. »Zaradi te izkušnje sem se zamislila, kako hitro lahko pozabimo, da je za vsakim športnikom človek s svojim življenjem, družino in čustvi, ki ne izginejo, ko nastopijo obveznosti profesionalnega športa,« je dodala.

Smrt matere je spremenila tudi njen pogled na športne dosežke. Kot je zapisala, lahko športniki velik del življenja posvetijo lovljenju ciljev, premikanju meja in zbiranju zmag, a jih izguba ljubljene osebe opomni, kako malo so ti dosežki v resnici pomembni v primerjavi z družino.

»Verjamem v čist šport. Toda verjamem tudi, da nikoli ne smemo pozabiti na človečnost, sočutje in spoštovanje,« je sklenila Avstrijka.