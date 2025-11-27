Valižanski šampion pri nekdanji ekipi začenja novo poglavje

Nekdanji kolesarski zvezdnik Geraint Thomas je kolo zamenjal za vodstveni položaj v ekipi Ineos Grenadiers. Ekipa je sporočila, da bo zmagovalec dirke po Franciji leta 2018 postal novi direktor dirkanja.

»Ta ekipa je moj dom že od prvega dne, zato se mi zdi, da je ta vloga naraven naslednji korak. Od ljudi okoli sebe – tekmovalcev in osebja – sem se naučil ogromno in zdaj želim v prihodnosti še naprej graditi na naših neverjetnih preteklih uspehih,« je po imenovanju povedal 39-letni Valižan. Thomas, ki je v svoji karieri slavil 25 zmag, je tekmovalno pot sklenil septembra po dirki po koncu dirke po Britaniji.

»Strastno si želim pomagati naslednji generaciji, da bom lahko predal te izkušnje in še naprej spodbujal ekipo k našemu poslanstvu, da ponovno zmaga na tritedenskih dirkah,« je bil odločen Valižan. Ekipa Ineos se je v letošnjem letu veselila 28 zmag, leta 2024 le 14. Položaj direktorja dirkanja je pred Thomasom opravljal nekdanji kolesar Steve Cummings, ki je položaj zapustil lani.