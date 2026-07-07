Valovita etapa ob vznožju Pirenejev vabi ubežnike

Četrta etapa od Carcassonna do Foixa bo karavano popeljala ob vznožju Pirenejev in ponudila novo priložnost za napadalne kolesarje. Čaka jih 182 kilometrov in 2800 višinskih metrov, vendar bo zadnjih 35 kilometrov večinoma potekalo navzdol, kar bi lahko odločilno vplivalo na razplet.

Po boju na gorskih ciljih bo trasa približno 20 kilometrov potekala po planotastem terenu, nato pa se bo spustila proti kraju Belesta.

Od tam se cesta začne postopoma vzpenjati proti drugemu kategoriziranemu vzponu dneva, Col de Montsegurju. Ta je dolg 6,9 kilometra, povprečni naklon pa znaša 6,6 odstotka. Na vrhu bo do cilja ostalo še 35,5 kilometra.

Trasa 4. etape 113. Toura. FOTO: Infografika Delo

Na kolesarski dirki po Franciji Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) napada peto skupno zmago, s katero bi se vnovič zapisal v zgodovino športa. Na dirki, ki se je z ekipno vožnjo na čas začela v Barceloni, poleg njega nastopata Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe). V tabeli poiščite napoved in profil za vsak dan posebej. Dirko po Franciji na delo.si vsak dan spremljamo v živo, manjkale ne bodo niti analize, zgodbe iz zakulisja in poročila s terena.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Ekipa UAE je s Tadejem Pogačarjem osvojila že domala vse, kar se osvojiti da. Kljub temu je v 2. etapi Toura doživela nekaj novega. Potem ko je slovenski šampion 1. mesto odstopil Mehičanu Isaacu del Toru, je prvič na največji dirki na svetu slavila dvojno etapno zmago. Čustveni naboj, ki se je ob tem sprožil, je bil nepozaben. Vendar ga mora ekipa hitro pozabiti in se osredotočiti na delo, ki jo čaka do cilja 26. julija v Parizu, pravi športni direktor Andrej Hauptman.

Takole je bilo na včerajšnji etapi