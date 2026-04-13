Van Aert je kriptonit za supermana Pogačarja

Kolesarski svet je na velodromu v Roubaixu pričakoval dvoboj med Tadejem Pogačarjem (UAE) in Mathieujem van der Poelom (Alpecin Premier Tech), veliki junak 123. »severnega pekla« pa je bil Wout van Aert (Visma Lease a Bike). Belgijec je spisal izjemno zgodbo, ko je v šprintu ugnal Pogija, je potrdil, da je z mešanico moči in taktične pretkanosti mogoče premagati najboljšega kolesarja na svetu.

»Vedno je nekaj, kar bi lahko naredil drugače. Takoj po dirki mislim, da sem dal vse od sebe, a morda bomo jutri, ko se prah poleže, analizirali in videli, kaj bi lahko naredil bolje. Dal sem vse od sebe. Brez obžalovanj,« je Pogačar povedal, potem ko je drugič zapored zasedel 2. mesto.