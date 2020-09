Van Aert je moral Rogliča vzeti v bran

Ljubljana

AFP Julian Alaphilippe bo izpustil Valonsko puščico, prvič bo v mavrični majici nastopil v nedeljo na dirki Liège–Bastogne–Liège. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Pool via REUTERS Tadej Pogačar (desno) in Jan Polanc bosta na Valonski puščici spet združila moči. FOTO: Thibault Camus/Reuters

- V letošnji strnjeni koronski sezoni za kolesarje ni predaha, tisti, ki jih spremljajo, pa stežka brzdajo svoja čustva. Po SP se je navsul belgijski žolčni plaz, češ da je slovenski zvezdnik kriv za to, dani osvojil mavrične majice. Strasti je moral pred nadaljevanjem sezone z ardenskimi klasikami pomiriti flamski as.»Sramotno je, da se okoli tega dviga toliko prahu. Primož je dal vse od sebe, to sem videl na lastne oči, jaz lahko najlažje presodim, kaj se je zgodilo,« je van Aert stopil v bran Rogliču, ki so mu očitali, da bi se moral, ko je doumel, da sam nima več možnosti za zmago, žrtvovati za svojega belgijskega moštvenega kolega iz Jumba Visme, ki je zanj delal na Touru. Da bi moral več storiti v lovu za, ki je s samostojnim pobegom osvojil naslov svetovnega prvaka, van Aert pa je v šprintu zasledovalcev osvojil srebro. Roglič je končal na 6. mestu.»Po sedmih urah dirkanja ne gre za vprašanje, ali nekdo želi nekaj narediti, temveč, ali to še zmore. Prepričan sem, da si je Primož želel moje zmage, vendar je bil izmučen kot vsi drugi v skupini,« je še povedal izjemni Belgijec, ki je v Imoli tudi v vožnji na čas osvojil srebro.O tem, da je Roglič izmučen končal SP, priča tudi to, da bo izpustil današnjo Valonsko puščico, prvo od ardenskih klasik, ob katerih je še bolj jasno, kakšen narobe svet vlada letos. Običajno je SP ena od zadnjih dirk sezone, letošnja še ni na polovici, po boju za mavrično majico bodo na vrsti tradicionalne aprilske klasike in Giro d'Italia, ki ga vedno dočakamo maja.Valonsko puščico (202 km) z znamenitim ciljnim vzponom na Mur de Huy bo izpustil tudi Alaphilippe, zmagovalec v zadnjih dveh letih. Morda ga bo nasledil, ki bo na štartu skupaj z(oba UAE) in(Bahrain McLaren). Tej slovenski trojici se bo v nedeljo pridružil tudi Roglič na štartu najstarejše klasike na svetu Liège–Bastogne–Liège, na kateri bo Alaphilippe prvič nosil mavrično majico.»Še nikoli nisem nastopil na ardenskih klasikah, zato težko kaj napovedujem. Imam že izkušnje z zmagami na jesenskih italijanskih klasikah, ta dirka pa bo zame nekaj povsem novega,« je Roglič dejal pred nedeljsko 257-kilometrsko preizkušnjo.