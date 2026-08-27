Van Aert nasmejal: Nisem kot Pogačar, da bi vsak dan dobil nova očala

Wout van Aert je vajen zmagovati, toda na tokratni Vuelti za zdaj postavlja svoje ambicije v službo moštva. Belgijski zvezdnik je v peti etapi odigral pomembno vlogo pri drugi zmagi mladega Matthewa Brennana, po prihodu v cilj pa je največ pozornosti pritegnila njegova hudomušna pripomba na račun Tadeja Pogačarja.

Visma-Lease a Bike je na razgibani etapi od Falseta do Roquetesa vse stavila na Brennana. Van Aert je na zadnjem vzponu pokrival napade, nato pa v zaključku kot predzadnji člen sprinterskega vlaka predal Brennana Christophu Laportu, ki ga je popeljal v idealen položaj za sprint. Dvajsetletni Britanec je nato še drugič na letošnji Vuelti prepričljivo slavil.

»Ko imaš Matthewa v takšni skupini, je on najboljša karta, ki jo lahko odigraš,« je po etapi dejal Van Aert. Na vprašanje, ali je občutek ob pomoči moštvenemu kolegu pri zmagi primerljiv z lastnim slavjem, je odgovoril: »Je zelo blizu.«

Van Aert v službi mlajšega kolega

Takšna vloga enega od najbolj vsestranskih kolesarjev svoje generacije je znova povzročila razprave predvsem v belgijskih medijih. Van Aert je tudi v preteklosti pogosto podrejal lastne ambicije moštvenim ciljem, predvsem ko je na Touru pomagal Jonasu Vingegaardu.

Pri Vismi poudarjajo, da ne gre za odločitev, sprejeto med dirko. Športni direktor Maarten Wynants je pojasnil, da so bile vloge določene že precej pred začetkom Vuelte.

»Dogovori so jasni in vsi se strinjajo z njimi. Že precej pred Vuelto je bilo odločeno, da bo ta etapa namenjena Matthewu. Želeli smo, da bi vsi že ob začetku dirke vedeli, kdaj bodo dobili priložnost,« je dejal.

Brennan je v klasičnem sprintu hitrejši, Van Aertu naj bi pripadle priložnosti na zahtevnejših etapah. »Vedno igramo na karto, ki nam ponuja največ možnosti za zmago. Doslej je bil to Matthew, toda Vuelta je še dolga in Wout bo gotovo dobil priložnosti,« je dodal Wynants.

»Nisem kot Pogačar«

Van Aerta po peti etapi očitno ni pretirano skrbelo, kdo je v moštvu prva izbira. Precej bolj ga je zaposloval par sončnih očal, ki jih je izgubil med dirko.

»Pred dirko sem imel nova očala in že takrat se mi je zdelo, da so nekoliko ohlapna. Ko sem pogledal nazaj, so preprosto odletela,« je pojasnil Belgijec. Kamere trenutka niso ujele, jasno pa je bilo, da jih je izgubil med spustom proti cilju.

To se mu ni zgodilo prvič. Tudi na lanskem Touru so mu očala odletela z glave, ko se je med spustom ozrl nazaj. Tokrat je zgodba dobila slovenski pridih. Pogačar je namreč po drugi etapi Vuelte Van Aertovemu sinu podaril očala, ki jih je nosil med dirko. Belgijec se je ob novi izgubi zato pošalil:

»Nisem kot Pogačar, da bi lahko vsak dan vzel nova očala. Če jih kdo najde, naj mi jih, prosim, prinese nazaj.«