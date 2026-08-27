  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Van Aert nasmejal: Nisem kot Pogačar, da bi vsak dan dobil nova očala

Belgijski zvezdnik je na Vuelti znova postavil moštvo pred lastne ambicije, po etapi pa poskrbel še za zabavno primerjavo s Pogačarjem.
Danes kolesarje čaka zahtevna šesta etapa Vuelte od Alcossebreja do Castellója, dolga 177,4 kilometra, z 2984 višinskimi metri in 3,5-kilometrskim makadamskim odsekom na vzponu Puerto El Bartolo. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Galerija
Danes kolesarje čaka zahtevna šesta etapa Vuelte od Alcossebreja do Castellója, dolga 177,4 kilometra, z 2984 višinskimi metri in 3,5-kilometrskim makadamskim odsekom na vzponu Puerto El Bartolo. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Blaž Potočnik
27. 8. 2026 | 14:44
27. 8. 2026 | 15:00
3:38
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Wout van Aert je vajen zmagovati, toda na tokratni Vuelti za zdaj postavlja svoje ambicije v službo moštva. Belgijski zvezdnik je v peti etapi odigral pomembno vlogo pri drugi zmagi mladega Matthewa Brennana, po prihodu v cilj pa je največ pozornosti pritegnila njegova hudomušna pripomba na račun Tadeja Pogačarja.

image_alt
Pogačar odkril, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku

Visma-Lease a Bike je na razgibani etapi od Falseta do Roquetesa vse stavila na Brennana. Van Aert je na zadnjem vzponu pokrival napade, nato pa v zaključku kot predzadnji člen sprinterskega vlaka predal Brennana Christophu Laportu, ki ga je popeljal v idealen položaj za sprint. Dvajsetletni Britanec je nato še drugič na letošnji Vuelti prepričljivo slavil.

»Ko imaš Matthewa v takšni skupini, je on najboljša karta, ki jo lahko odigraš,« je po etapi dejal Van Aert. Na vprašanje, ali je občutek ob pomoči moštvenemu kolegu pri zmagi primerljiv z lastnim slavjem, je odgovoril: »Je zelo blizu.«

Van Aert v službi mlajšega kolega

Takšna vloga enega od najbolj vsestranskih kolesarjev svoje generacije je znova povzročila razprave predvsem v belgijskih medijih. Van Aert je tudi v preteklosti pogosto podrejal lastne ambicije moštvenim ciljem, predvsem ko je na Touru pomagal Jonasu Vingegaardu.

Pri Vismi poudarjajo, da ne gre za odločitev, sprejeto med dirko. Športni direktor Maarten Wynants je pojasnil, da so bile vloge določene že precej pred začetkom Vuelte.

»Dogovori so jasni in vsi se strinjajo z njimi. Že precej pred Vuelto je bilo odločeno, da bo ta etapa namenjena Matthewu. Želeli smo, da bi vsi že ob začetku dirke vedeli, kdaj bodo dobili priložnost,« je dejal.

Brennan je v klasičnem sprintu hitrejši, Van Aertu naj bi pripadle priložnosti na zahtevnejših etapah. »Vedno igramo na karto, ki nam ponuja največ možnosti za zmago. Doslej je bil to Matthew, toda Vuelta je še dolga in Wout bo gotovo dobil priložnosti,« je dodal Wynants.

»Nisem kot Pogačar«

Van Aerta po peti etapi očitno ni pretirano skrbelo, kdo je v moštvu prva izbira. Precej bolj ga je zaposloval par sončnih očal, ki jih je izgubil med dirko.

»Pred dirko sem imel nova očala in že takrat se mi je zdelo, da so nekoliko ohlapna. Ko sem pogledal nazaj, so preprosto odletela,« je pojasnil Belgijec. Kamere trenutka niso ujele, jasno pa je bilo, da jih je izgubil med spustom proti cilju.

To se mu ni zgodilo prvič. Tudi na lanskem Touru so mu očala odletela z glave, ko se je med spustom ozrl nazaj. Tokrat je zgodba dobila slovenski pridih. Pogačar je namreč po drugi etapi Vuelte Van Aertovemu sinu podaril očala, ki jih je nosil med dirko. Belgijec se je ob novi izgubi zato pošalil:

»Nisem kot Pogačar, da bi lahko vsak dan vzel nova očala. Če jih kdo najde, naj mi jih, prosim, prinese nazaj.«

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji

Pogačar odkril, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku

V hitropoteznem intervjuju za TNT Sports, ki prenaša dirko po Španiji, je Tadej Pogačar odkril številne zanimivosti, tudi to, kateri šport ima najraje.
27. 8. 2026 | 07:47
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji 2026

Vuelta 2026, šesta etapa: bo Pogačar danes napadel?

Dirka po Španiji: pred nami je nadvse razburljiva etapa, katere vrhunec bo vzpon na Puerto el Bartolo.
27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Povsem slovenska Vuelta: ob Pogačarju dovolj prostora za vstajenje Rogliča

Na zahodu in v kolesarskem svetu nič novega! Tadej Pogačar ima že po štirih etapah dirke po Španiji izdatno prednost.
Rok Tamše 26. 8. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Primož Roglič je presenetil prav vse, tudi ekipo in samega sebe

Precej smo pogrešali pogled na skupni seštevek tritedenske dirke, na katerem sta dva Slovenca na prvih dveh mestih.
Matic Rupnik 26. 8. 2026 | 09:38
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji 2025

Vuelta 2026, peta etapa: šprinterji bodo v lovu na novo priložnost zelo trpeli

Dirka po Španiji: karavano čaka razgibana etapa, ki pa bi se lahko končala s šprintom glavnine. Vseeno bodo težki kolesarji v zaključku v težavah.
26. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji 2026

Vuelta 2026, šesta etapa: bo Pogačar danes napadel?

Dirka po Španiji: pred nami je nadvse razburljiva etapa, katere vrhunec bo vzpon na Puerto el Bartolo.
27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Drama v Celju

Srčni in nesrečni Celjani gredo v evropsko ligo, elita bo počakala

Celje je izgubilo ključno tekmo kvalifikacij za Uefino ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave. V petek žreb evropske lige. Korak naprej za slovenski nogomet.
Peter Zalokar 26. 8. 2026 | 18:18
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Kvalifikacije za SP 2027

Brez Dončića, na drugi strani pa najvišji igralec in sovražnik št. 1 v NBA

Slovenska reprezentanca v Franciji potihoma še vedno upa na veliko presenečenje. Victor Wembanyama in Rudy Gobert visoki oviri.
Nejc Grilc 27. 8. 2026 | 05:05
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
5. etapa

Mladi Britanec Brennan drugič do zmage. Slovenca ostajata prvi in drugi

Brennanu tudi danes nihče ni mogel do živega v zaključnem sprintu.
Miroslav Cvjetičanin 26. 8. 2026 | 15:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Tekaški praznik v novi preobleki: ste pripravljeni na Triglav tek by MOJtribe?

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Financiranje podjetij

Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Vsak evro v slovensko zdravje se skoraj potroji

V Evropi že prihranki zaradi manj hospitalizacij skoraj pokrijejo vložke v zdravje, poudarja Dennis Ostwald iz nemškega inštituta WifOR.
Milka Bizovičar 26. 8. 2026 | 05:10
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Kakovost zraka

Slab zrak v učilnicah vpliva na počutje, zdravje in uspešnost otrok

O prezračevanju se začne razmišljati šele, ko se pojavijo težave. Kakovost zraka v učnih prostorih je enako pomembna kot ustrezna osvetlitev ali ogrevanje.
Milka Bizovičar 26. 8. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Wout van AertTadej Pogačardirka po ŠpanijiVueltaJonas VingegaardMatthew BrennanChristophe LaporteMaarten WynantsVisma-Lease a BikeVuelta 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Argentinec ni naprodaj

Rdeča luč za Barcelono: Ne bi sprejeli niti 100, 150, 200 milijon evrov

Madridski Atletico je kategorično zavrnil pogajanja o morebitnem prestopu argentinskega nogometnega napadalca Juliana Alvareza v katalonskega velikana.
27. 8. 2026 | 15:25
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
6. etapa

V živo:      V živo: Dva klanca sta še pred ciljem, drugi z makadamskim odsekom

Štirje ubežniki imajo samo nekaj sekund prednosti pred glavnino.
27. 8. 2026 | 15:05
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojni zločinec

Umrl je Ratko Mladić

Obsojeni vojni zločinec in nekdanji poveljnik vojske Republike Srbske je umrl v 85. letu starosti.
27. 8. 2026 | 14:46
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Wout van Aert

Van Aert nasmejal: Nisem kot Pogačar, da bi vsak dan dobil nova očala

Belgijski zvezdnik je na Vuelti znova postavil moštvo pred lastne ambicije, po etapi pa poskrbel še za zabavno primerjavo s Pogačarjem.
Blaž Potočnik 27. 8. 2026 | 14:44
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Energetska kriza

Ministrstvo za finance pripravlja znižanje obdavčitve kurilnega olja

Znižanje obdavčitve kurilnega olja oziroma kmetijskega dizla omejuje slovenska zakonodaja.
Karel Lipnik 27. 8. 2026 | 14:20
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojni zločinec

Umrl je Ratko Mladić

Obsojeni vojni zločinec in nekdanji poveljnik vojske Republike Srbske je umrl v 85. letu starosti.
27. 8. 2026 | 14:46
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Wout van Aert

Van Aert nasmejal: Nisem kot Pogačar, da bi vsak dan dobil nova očala

Belgijski zvezdnik je na Vuelti znova postavil moštvo pred lastne ambicije, po etapi pa poskrbel še za zabavno primerjavo s Pogačarjem.
Blaž Potočnik 27. 8. 2026 | 14:44
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Energetska kriza

Ministrstvo za finance pripravlja znižanje obdavčitve kurilnega olja

Znižanje obdavčitve kurilnega olja oziroma kmetijskega dizla omejuje slovenska zakonodaja.
Karel Lipnik 27. 8. 2026 | 14:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Gensko testiranje: kako nam lahko pomaga personalizirana preventiva (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Delo 21. 8. 2026 | 11:48
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
25. 8. 2026 | 09:42
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo