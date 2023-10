Van Aert: Po združitvi bomo nepremagljivi

V nadaljevanju preberite:

Kolesarski svet je pričakoval sveže novice o združitvi Jumba Visme in Soudala Quick Stepa in jih je po svoje tudi dobil. Tokrat v ospredju ni bil glas zakulisja ali direktorjev, temveč kolesarjev, ki naj bi se jih ta združitev dotaknila. Pozdravil jo je Wout van Aert, ki je z izdatno pomočjo Jana Tratnika na dirki Coppa Bernocchi slavil 64. letošnjo zmago jumbovcev. Jutri pa bodo spet vse kolesarske oči uprte v Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja.