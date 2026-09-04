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Kolesarstvo

Van Aert razkril načrt, ki je tekmece ujel v past: Izšlo se je popolno

Belgijec je v odločilnem trenutku udaril natanko tam, kjer je načrtoval, za uspeh pa je pomembno vlogo odigrala tudi moštvena taktika.
Van Aert je v Loji prišel do prve etapne zmage na letošnji Vuelti in skupno že 15. na tritedenskih dirkah. Edini, ki je lahko sledil njegovemu napadu, je bil Francoz Valentin Paret-Peintre, a mu v ciljnem sprintu ni bil kos. FOTO: Miguel Riopa/AFP
Galerija
Van Aert je v Loji prišel do prve etapne zmage na letošnji Vuelti in skupno že 15. na tritedenskih dirkah. Edini, ki je lahko sledil njegovemu napadu, je bil Francoz Valentin Paret-Peintre, a mu v ciljnem sprintu ni bil kos. FOTO: Miguel Riopa/AFP
Blaž Potočnik
4. 9. 2026 | 21:27
4:21
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Wout van Aert v 13. etapi dirke po Španiji ni zmagal po naključju. Belgijec si je mesto odločilnega napada izbral že pred začetkom etape, njegovo moštvo Visma-Lease a Bike pa je nato več ur pripravljalo teren, da je lahko 3,8 kilometra pred ciljem načrt tudi zares uresničil.

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»Načrt je bil priti v beg. Vedeli smo, da bo to etapo zelo težko nadzorovati,« je po cilju pojasnil Van Aert.

Visma je imela za razgibano etapo več orožij. V velikem begu, v katerem je bilo več kot 40 kolesarjev, so se znašli Van Aert, Matthew Brennan in Bruno Armirail. Ko se je skupina v nadaljevanju razbila, je Brennan ostal v ospredju, Van Aert in Armirail pa sta lahko v zasledovalni skupini nekaj časa varčevala z močmi, saj jima zaradi moštvenega kolega spredaj ni bilo treba sodelovati pri lovu. Na zadnjem vzponu sta se nato priključila vodilni skupini in Visma je dobila položaj, ki ga je želela.

»Z Brunom sva lahko velik del dneva ostala v zavetrju, saj smo imeli Matthewa v vodilni skupini. Na zadnjem vzponu sva nato lahko priključila,« je pojasnil Van Aert.

V zaključku sta imela z Brennanom proste roke.

»Če sva z Matthewom skupaj v takšni skupini, imava oba možnost za zmago, hkrati pa sva se pripravljena žrtvovati drug za drugega. Ves čas sva napadala in zadnji napad je uspel.«

Napad je načrtoval že pred startom

Odločilni napad je Van Aert sprožil 3,8 kilometra pred ciljem, odločitev o tem, kdaj udariti, pa ni bila hipna. Belgijec je profil etape pregledal že pred startom in si prav zadnji krajši vzpon označil kot primerno točko za svojo potezo.

Ko so tekmeci že začeli razmišljati o sprintu, je Van Aert udaril.

»Imel sem ga nekoliko v mislih. Pogledal sem profil in vedel, da je pred prihodom v mesto še ta zadnji krajši vzpon. Na takšni razdalji do cilja začne veliko kolesarjev že razmišljati o sprintu. Če ti uspe narediti razliko, je tekmeci pogosto nočejo zapirati drug za drugega.«

Prav to se je zgodilo.

Valentin Paret-Peintre se je edini uspel priključiti Belgijcu, preostali pa so zaostali. Francoz je Van Aertu nekaj časa pomagal pri narekovanju ritma, nato pa poskušal presenetiti s sprintom v zadnjih 300 metrih. Belgijec je imel dovolj moči, da je odgovoril in dokončal delo.

»Valentin je bil dober spremljevalec. Nekajkrat je prevzel narekovanje ritma in lepo se je bilo z njim boriti vse do cilja,« je povedal Van Aert.

Brennan vrnil uslugo

Pri zmagi je pomembno vlogo odigral tudi odnos med Van Aertom in Brennanom. Belgijec je na letošnji Vuelti večkrat svoje ambicije postavil na stran in pomagal 21-letnemu Britancu, ki je na svojem prvem grand touru prišel že do treh etapnih zmag. Še v 11. etapi mu je Van Aert pripravil sprint za zmago.

Tokrat sta bili vlogi obrnjeni.

»To, da sem danes lahko opravil to delo zanj, je skoraj boljši občutek kot zmaga. Wout ogromno naredi tudi zame,« je po etapi povedal Brennan, ki je na koncu osvojil tretje mesto, 24 sekund za moštvenim kolegom.

Van Aert je z zmago še povečal prednost v razvrstitvi po točkah, obenem pa z desetimi točkami na vzponu prve kategorije Alto de la Venta de la Cebada napredoval na drugo mesto v razvrstitvi za najboljšega hribolazca, kjer zaostaja le še za Santiagom Buitragom.

Po več dneh, ko je svoje ambicije podrejal moštvenim kolegom in čakal na svojo priložnost, se mu je tokrat vse sestavilo. Kot je sam povzel po cilju: »Izšlo se je popolno.«

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Wout van AertVisma Lease a BikeMatthew BrennanBruno ArmirailValentin Paret-PeintreSantiago Buitragodirka po Španiji 2026Vuelta 2026etapna zmaga

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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