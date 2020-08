Van Aertu pekel toskanskega makadama

Siena

Enajsta zmaga

Belgijec, trikratni svetovni prvak v ciklokrosu, je izkušnje iz te kolesarske discipline znal uporabiti na toskanskih makadamskih cestah. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Le en Slovenec na cilju

- Belgijec(Jumbo-Visma) je zmagovalec klasike Strade Bianche, prve letošnje preizkušnje v kolesarski svetovni seriji. Iz skupine šestih kolesarjev je 25-letnik odločilno napadel 12 km pred ciljem in si zagotovil zmago na prestižni dirki po toskanskih makadamskih cestah.Drugo mesto je z zaostankom 29 sekund osvojil Italijan(UAE Team Emirates), tretji je bil Nemec(Bora-Hansgrohe), ki je zaostal še sekundo več.V peklenski vročini pri 36 stopinjah Celzija ter na prašnih makadamskih odsekih je do prvega ključnega trenutka dirke prišlo, ko je 50 km pred ciljem napadel lani drugi Danecin pustil za seboj skupino kolesarjev, v kateri je bil od slovenskih kolesarjev(UAE Team Emirates), ki ni več posegel v boj za visoka mesta.Skupina se je razredčila na vsega šest kolesarjev, ki so sodelovali do zadnjih 22 kilometrov, ko so se začeli številni napadi na zadnjih makadamskih odsekih. Prvi je odpadel olimpijski prvak(CCC Team).Lani tretji van Aert je 12,5 km do konca uprizoril napad, na katerega ni mogel odgovoriti nihče, zasledovala pa sta ga Schachmann in Formolo, potem ko sta odpadla še na koncu četrti(EF Pro Cycling) in peti Fuglsang.Belgijec, sicer moštveni kolegapri Jumbo-Vismi, je v mesto prišel z desetimi sekundami prednosti, jo do cilja povišal in zanesljivo osvojil enajsto dirko v karieri."V to dirko sem se pred dvema letoma zaljubil. Po dveh zaporednih tretjih mestih sem bil prepričan, da jo lahko dobim, samozavest mi je pomagala. Nikoli sicer ni lahko zmagati, danes pa je bilo še težje kot ponavadi. Razmere so bile težje, kot bi bile, če bi bila dirka v običajnem terminu.A to zmago dela še lepšo. Dokazuje, da sem na najvišji ravni. Pri 25 letih imeti zmago na tej dirki je res lep dosežek," je bil zadovoljen Belgijec, trikratni svetovni prvak v ciklokrosu, ki je izkušnje iz te kolesarske discipline znal uporabiti na toskanskih makadamskih cestah.Od favoritov sta imela ogromno težav lanski zmagovalec(Deceuninck-Quick-Step) in(Alpecin-Fenix), ki sta bila udeležena v padcu v drugi polovici dirke.Slovencev ni bilo v samem vrhu. Poleg Pogačarja so nastopili še(UAE Team Emirates) in četvorica Bahrain-McLarnain. Do uvrstitve je prišel le Mohorič (+ 10:30), ki je bil 19., drugi niso končali preizkušnje.