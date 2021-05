Van der Hoorn dobil tretjo etapo Gira, v rožnatem ostaja Ganna

Nizozemec Taco van der Hoorn (Intermarche-Wanty-Gobert) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Italiji, 190 km dolge preizkušnje od Bielle do Canaleja. Drugi je bil domačin Davide Cimolai (Israel Start-up Nation), tretji pa Slovak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Skupno je v vodstvu ostal Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).



Novinec na dirki van der Hoorn je do uspeha kariere prišel v zadnjih kilometrih, ko je tekmecem pobegnil na zadnjem vzponu in nato prednost zadržal do cilja, čeprav ga je glavnina pred ciljno črto že skorajda ujela. A njegove zmage tekmeci niso mogli ogroziti, glavnina, v kateri je bil na 29. mestu tudi eden od obeh Slovencev na dirki Matej Mohorič (Bahrain Victorius), je zaostala štiri sekunde.



Skupno je v vodstvu ostal Ganna, ki je etapo končal v glavnini na 51. mestu, 16 sekund zaostaja Norvežan Tobias Foss (Jumbo-Visma), 20 pa Belgijec Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). V torek bo na sporedu četrta etapa, 187 km dolga preizkušnja od Piacenze do Sestole.

