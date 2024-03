Van der Poel med legende, Mohorič na šivanje

Nikoli ne bomo vedeli, kako bi se razpletla 108. dirka po Flandriji, če bi na njej v deževnih razmerah, ki mu najbolj ustrezajo, lansko zmago branil Tadej Pogačar (UAE), ki se ta čas pripravlja za Giro, smo pa ob njegovi odsotnosti videli simultanko v njegovem slogu. Po pričakovanju jo je uprizoril Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck), ki se je s tretjo zmago vpisal med legende kraljice klasik. Ta je bila spet nesrečna za Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), ki je drugič zapored odstopil zaradi padca.

Slovenski kapetan ekipe Bahrain Victorious se je dobro boril v ospredju vse do vzpona Koppenberg 44 km pred ciljem 271 km dolge preizkušnje. Tu je na mokrih in spolzkih tlakovcih pri skoraj 21-odstotnem naklonu padla odločitev o zmagovalcu.

Matej Mohorič se je dobro boril v ospredju, nato pa se je zapletel v padec. Foto David Pintens/AFP

Van der Poel se je načelu skupine favoritov pognal v najstrmejši del in ga prevozil brez težav, kar je uspelo le peščici kolesarjev. Večina je izgubila oprijem in morala sestopiti s kolesa. Zanje je bila to prava nočna mora. Van der Poel in nekaj zasledovalcev se je hitro oddaljevalo, medtem ko so se v šprintericah s podplati iz ogljikovih vlaken stežka prebijali proti vrhu.

Med nesrečnimi pešci je bil tudi Mohorič, ki bi se, kot se je izkazalo kasneje, še vedno lahko boril za 2. mesto, vendar ga televizijske kamere niso več ujele. Iz njegove ekipe so malo za tem sporočili, da se je zapletel v padec, zaradi katerega je moral na šivanje.

Popravni izpit na Pariz–Roubaix

Upati je, da bo imel Moho več sreče čez teden dni na dirki Pariz–Roubaix, na kateri bo van der Poel branil lansko zmago in poskušal še bolje unovčiti izjemno formo. Danes ob odsotnosti Pogačarja in nesrečnega Wouta van Aerta (Visma Lease a Bike), ki si je ob sredinem padcu na dirki okrog Flandrije zlomil devet kosti, ni imel doraslega tekmeca.

Mathieu van der Poel je bil najmočnejši na belgijskih tlakovcih. FOTO: David Pintens/AFP

Zadnjih 44 km je prekolesaril sam v ospredju, njegova prednost je znašala že dve minuti, tako da mu v zaključku ni bilo več treba na vso moč pritiskati na pedala. Dobro minuto za njim je končala večja skupina, v kateri si je 2. mesto prikolesaril Italijan Luca Mozzato (Arkea Samsic). Tik za njim je končal Michael Matthews (Jayco Alula), ki pa mu je tekmovalna žirija zaradi nepravilnega šprinta odvzela 3. mesto in ga pripisala Nilsu Polittu (UAE).

Van der Poel, ki lani ni mogel slediti Pogačarjevemu napadu 17 km pred ciljem, se je tako veselil svoje tretje zmage na dirki po Flandriji (2020, 2022, 2024) in skupino rekorderjev po številu zmag povečal na sedem, poleg njega so največji belgijski kolesarski praznik po trikrat dobili še Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen, Fiorenzo Magni in Fabian Cancellara.

Results powered by FirstCycling.com