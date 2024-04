Van der Poel zabil dva gola, v napad prehaja Pogačar

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar ima zaradi vsestranskosti odprtih več velikih rivalstev. Na etapnih dirkah sta njegova največja tekmeca Jonas Vingegaard in Primož Roglič, na enodnevnih Mathieu van der Poel, s katerim se izmenjujeta na vrhu lestvice najuspešnejših aktivnih kolesarjev na spomenikih. Z izjemnima predstavama na dirkah po Flandriji in Pariz–Roubaix je Nizozemec prevzel vodstvo s 6:5. Vendar sta na sporedu še Liege–Bastogne–Liege in Lombardija, na katerih bo v napad prešel Slovenec.

»Mislim, da so tekmeci komaj čakali na to, da se van der Poel odpelje, bil je prehiter zanje. Rekordno hitrost gre pripisati tudi močnemu vetru v hrbet in idealnim razmeram. Po daljšem deževnem obdobju se je na hitro segrelo, tako da je bilo zelo malo blata in nič prahu,« je o letošnjem milem »severnem peklu« za Delo povedal Martin Hvastija. Ujeli smo ga med vračanjem iz Roubaixa, kjer je bil s slovensko mladinsko reprezentanco, ki se je z Jakobom Omrzelom in Erazmom Valjavcem veselila dvojne zmage.