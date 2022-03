Van der Poelu drugič dirka skozi Flandrijo

Kolesar Alpecin-Fenixa Mathieu van der Poel je imel v zaključku največ moči v skupini osmih kolesarjev, v šprintu je za sekundo ugnal Belgijca Thiesja Benoota, tretjeuvrščeni Britanec Thomas Pidcock je zaostal pet sekund. Zelo dobro predstavo sta pokazala tudi Slovenca Jan Tratnik in Tadej Pogačar. Slednji je bil med favoriti dirke, a je tudi zaradi smole zamudil odločilen napad, tako da je tako kot Tratnik v cilj prišel v drugi skupini le treh kolesarjev, ki je zaostala dve minuti in osem sekund. Tratnik je zasedel deveto, Pogačar pa deseto mesto.

»To je korak v neznano,« je pred dirko dejal Pogačar, član UAE Team Emirates, ki na belgijskih s kockami tlakovanih cestah ni tekmoval že od mlajših kategorij. A v preteklosti je že dokazal, da se zna prilagoditi, optimizem pa so mu vlivale tudi izkušnje njegovega glavnega pomočnika Mattea Trentina. Toda izkušnje niso pomagale, videti je bilo, da ekipa okoli njega ni tako močna, da bi se lahko slovenski as boril za zmago. Zamudil je odločilen napad kolesarjev Ineosa Bena Turnerja in Pidcocka, ki je najprej izoblikovala skupino, ki je krenila v lov za ubežnike, nato pa se tudi udarila za zmago.

Pogačar jo je sicer dvakrat poskušal ujeti. Najprej s samostojno akcijo, po kateri se je sicer približal na deset sekund, a omagal in počakal na skupino za sabo, nato pa še s pomočjo Tratnika in še nekaterih kolesarjev, ki pa se vodilni skupini niso resneje približali. Prave pomoči ekipnih kolegov pa Pogačar ni imel, zato se je moral sprijazniti z dejstvom, da tokrat ne bo povsem na vrhu.

Hektično od samega začetka

»Dirka je bila že od samega začetka hektična. Vrstili so se napadi za oblikovanje osnovnega pobega, nato je bilo kar nekaj padcev. Enemu izmed njih se nisem izognil, zaradi njega sem izgubil nekaj mest, zgodilo pa se je ravno pred klancem, tako da nisem mogel odgovoriti na napad. Pozneje sem jih sicer poskušal ujeti, ne samo enkrat, ampak večkrat, toda bili so premočni,« je po dirki dejal Pogačar, ki bo konec tedna nastopil tudi na sloviti dirki po Flandriji.

»Danes nisem bil med najboljšimi, ne vem, ali sem lahko v nedeljo,« noče ničesar napovedovati slovenski as, ki je na tlakovanih odsekih in vzponih dokazal, da je še naprej v dobri formi.

Van der Poel je zabeležil 37. zmago v karieri, dirko skozi Flandrijo, ki ene vrste generalka za preizkušnjo po Flandriji, kjer pa je konkurenca še močnejša, je dobil že leta 2019, ko se je veselil svoje prve zmage v svetovni seriji. Njegova priprava je za mnoge presenečenje, saj zaradi zdravstvenih težav v novi sezoni tekmuje le en teden, a je že zbral dve zmagi.

»Nisem še stoodstoten, a vseeno dovolj močan, da dobim tako dirko. V nedeljo bo težje,« meni van der Poel, ki je poskrbel, da je Nizozemec dirko dobil že tretjič zapovrstjo. Po njegovi zmagi je namreč leta 2020 dirka odpadla, lani pa je zmagal Dylan van Baarle.

Slovenija ima doslej dve uvrstitvi med najboljše tri, Borut Božič je bil leta 2013 drugi, leto pozneje pa tretji.