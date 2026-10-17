Pogačar in Roglič nista več kolesarja, ampak že bolj motociklista

Vse večje hitrosti v profesionalnem kolesarstvu postajajo resna varnostna težava, opozarja Thierry Gouvenou, načrtovalec trase dirke po Franciji in eden ključnih mož za varnost na dirkah organizatorja ASO. Po nedavnih protestih kolesarjev na dirki po Lombardiji je poudaril, da tudi organizatorji podpirajo ukrepe za zmanjšanje hitrosti. »Sprejel sem odgovornost za varnost na kolesarski dirki, ne želim pa postati odgovoren za varnost na motociklistični dirki. Na spustih se današnja kolesa obnašajo bolj kot motocikli,« je Gouvenou povedal za portal road.cc. V zadnjih tednih smo namreč videli veliko organizacijskih nepravilnosti na dirkah, to pa je sprožilo oster odziv. Na italijanskih dirkah Coppa Bernocchi in Tre Valli Varesine so varnost ogrozila spremljevalna oziroma druga motorna ...