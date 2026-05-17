Varovanec Gorazda Štanglja bo branil rožnato majico

Na Giru je na sporedu druga gorska etapa, rožnato majico brani Bahrain Victorious. Jakob Omrzel na Madžarskem po peterico. Na delu tudi ženska reprezentanca.
Afonso Eulalio je, navkljub številnim lepim zgodbam, glavni junak prvega tedna corsa rose. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
Afonso Eulalio je, navkljub številnim lepim zgodbam, glavni junak prvega tedna corsa rose. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
Matic Rupnik
17. 5. 2026 | 05:00
Na 109. kolesarski dirki po Italiji je pred nami druga gorska etapa. 184-kilometrska trasa s štartom v Cervii se bo končala na vzponu Corno alle Scale, kjer si ne gre obetati večjih razlik v skupnem seštevku. Rožnato majico bo pred drugim prostim dnem poskušal ubraniti Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), vnovič pa gre pričakovati srdito bitko za preboj v pobeg dneva. 

Emirati na Giru do nove zmage, Eulalio brani rožnato majico

Zmagovalca devete etape bo odločil 10,8-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom 5,9 odstotka. Odločilni del se bo pričel šest kilometrov pred ciljem, ko bodo kolesarji prišli na nekoliko višje naklone, a vseeno verjetno ne bomo videli večjih razlik v skupnem seštevku. Pred zaključnim vzponom nas čaka še kategoriziran vzpon na Querciolo, ki ni zares selektiven – pred zaključkom bomo tako videli dobrih 150 kilometrov popolne ravnine, ki bo najboljše kolesarje v karavani z obale Jadranskega morja vodila proti Apeninom. 

Začetek etape bo vseeno zanimiv, saj si gre obetati pestro bitko za preboj v beg. Kot smo že videli v osmi etapi, si veliko kolesarjev želi popraviti vtis s prvega tedna, ko so že izgubili nekaj časa v skupni razvrstitvi. Fantje, kot so Jefferson Cepeda, Rémy Rochas, Einer Rubio, Alessandro Pinarello, Wout Poels, Filippo Zana in morda celo pomočniki iz ekip Visma-Lease a Bike ter Red Bull Bora Hansgrohe, bodo imeli lepo priložnost za morebiten uspeh kariere. 

Jonas Vingegaard je na cestah, po katerih je potekala 8. etapa Gira, v preteklosti že nosil modro majico, saj je leta 2024 dobil dirko Tirreno-Adriatico. FOTO: Luca Bettini/AFP

Zadaj bo četa Bahrain Victoriousa, ki ji bo iz klubskega avtomobila poveljeval Gorazd Štangelj, poskušala nadzorovati ritem, saj ima Afonso Eulalio v skupnem seštevku še vedno lepih 3:15 prednosti pred Jonasom Vingegaardom. Jutrišnji zaključni klanec mu ustreza in verjetno bo v rožnati majici nastopil tudi na torkovem kronometru ob Tirenskem morju. 

Omeniti gre, da je v osmi etapi zanalašč čas izgubil Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ki si v naslednjih dneh želi napadati kakšno etapno zmago. »Danes sem kar nekajkrat poskušal priti v pobeg, a Visma in Bahrain me nista želeli tam, saj sem bil preblizu v skupnem seštevku. Poskusil sem karseda dobro pomagati Dereku Gee-Westu, nato pa sem v zaključku šel bolj počasi. Bomo videli, od jutri dalje začenjam nov Giro,« je v cilju devete etape skrivnostno napovedal Ciccone. 

Giulio Ciccone je na letošnjem Giru že nosil majico vodilnega, slekel ga je šele Afonso Eulalio. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Omrzel napada nov rezultat med peterico

Mladi Dolenjec Jakob Omrzel po težavah v prvi etapi dirke po Madžarski, ko je v ciljnem šprintu grdo padel, a jo je odnesel le s površinskimi ranami, na zadnji etapi petdnevne dirke s ciljem v Veszpremu, sicer rokometnemu mestu, napada rezultat med najboljšo peterico. 

Spomnimo, tudi Jakob Omrzel je že nosil rožnato majico – lani je dobil Giro za mlajše člane. FOTO: TBV

Pred dirko je bil njegov cilj sicer rezultat na zmagovalnem odru, ob blažji poškodbi pa so bili v ekipi Bahrain Victorous, ki jo pri naših sosedih vodi Idrijčan Borut Božič, zadovoljni že s tem, da je prišel v cilj. Zato je deseto mesto na kraljevski etapi v Pečuhu, kjer je kolesarje močil dež, odličen rezultat. Morda mu hladne razmere tudi ne ustrezajo najbolj, a v skupnem seštevku na osmem mestu za petouvrščenim Alessandrom Fancellujem iz deloma domače ekipe MBH Bank Ballan zaostaja le enajst sekund. 

Zadnja etapa, ki se bo začela ob Blatnem jezeru, bo prav tako selektivna, karavana bo morala štirikrat premagati vzpon druge kategorije na Gello (2,2 km, 6,1 %). Zadnjič se bodo tja povzpeli 26 kilometrov pred ciljem, od tam pa jih do Veszprema loči le še ravnina. Skupno vodstvo brani član Lidl-Treka Jakob Søderqvist. 

Tudi Maruša Tereza Šerkezi na cesti

Maruša Tereza Šerkezi v sklopu priprav na tekme svetovnega pokala v krosu, ki jih bo prihodnji konec tedna gostilo Nove Mesto na Moravskem, nastopa na cestni dirki. Danes bo sicer na sporedu edina slovenska mednarodna gorskokolesarska dirka v Kamniku, kjer bo na delu tudi naša državna prvakinja Vita Movrin. FOTO: Grega Stopar

Zadnja etapa je tudi pred kolesarkami na prestižni razvojni dirki Tour de Femenin na Češkem. Tam je v karavani tudi mlada gorskokolesarska šampionka Maruša Tereza Šerkezi, ki je edini dve cestni etapi končala v veliki glavnini skupaj s klubskima kolegicama Tjašo Sušnik in Niko Fajfar. Ker pa so neizkušena dekleta v ekipni vožnji na čas v prvi etapi izgubila preveč časa, bodo tudi na selektivni zadnji etapi težko prišle med najboljše. 

