  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Varovanec Gorazda Štanglja je izgubil rožnato majico, a se ne predaja

Pred šprinterskim obračunom v Milanu je Afonso Eulalio napovedal, da se v boju za visok skupni seštevek ne predaja. Rožnato majico je zamenjal za belo.
Afonso Eulalio se je na Giru izstrelil na zemljevid velikih zvezdnikov kolesarstva. FOTO: Luca Bettini/AFP
Galerija
Afonso Eulalio se je na Giru izstrelil na zemljevid velikih zvezdnikov kolesarstva. FOTO: Luca Bettini/AFP
Matic Rupnik
24. 5. 2026 | 05:00
4:29
A+A-

Danski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je na štirinajsti etapi 109. dirke po Italiji stvari resda postavil na svoje mesto, a glavno ime Gira je bil v prvih dveh tednih zagotovo Portugalec Afonso Eulalio iz moštva Bahrain Victorious, ki je izjemno branil rožnato majico vodilnega. 

image_alt
Jonas Vingegaard do zmage in rožnate majice: Ponosen sem na ekipo in nase

Varovanec slovenskega športnega direktorja Gorazda Štanglja ostaja drugi v skupnem seštevku, čeprav je na zahtevni 14. etapi odpadel pred številnimi kolesarji, ki so naposled končali za njim. »Ne vem, kaj naj povem o zaključnem vzponu, a celoten dan je bil zelo težak. Na začetku smo preozili zelo dolg klanec, nato še enega dolgega na koncu, tudi vmesni vzponi pa so bili zelo zahtevni,« je po etapi za organizatorje povedal Eulalio, ki ima v skupni razvrstitvi majhno prednost pred tretjim Felixom Gallom (Decathlon CMA CGM) in zagotovo naposled ne bo končal med prvimi petimi. 

Gorazd Štangelj je od sezone 2017 športni direktor pri ekipi Bahrain Victorious. FOTO: Miha Hočevar/Delo
Gorazd Štangelj je od sezone 2017 športni direktor pri ekipi Bahrain Victorious. FOTO: Miha Hočevar/Delo

»Trpel sem ves dan. Nekaj časa sem še zdržal, toda na zadnjem vzponu sem precej zgodaj izgubil stik z glavno skupino. Nato sem se moral samo še boriti in boriti vse do cilja,« je povedal mladi Portugalec, ki je na letošnji dirki močno presenetil. A številni se ga spomnimo z lanske rožnate pentlje, ko je prvi prečkal vzpon Mortirolo. »Ta trenutek, ko bom izgubil rožnato majico, sem že pričakoval. Jonas je zelo močan. Zame je šlo le za to, da se borim in dam vse od sebe,« je priznal član Bahrain Victoriousa, ki se je moštvu pridružil pred začetkom lanskega leta. Pred dnevi je, zanimivo, postal prvi nosilec majice na največjih treh dirkah, ki ima v imenu prav vseh pet samoglasnikov.

Na vprašanje o boju za belo majico, ki jo bo nosil že danes, je ostal previden. »Tudi drugi fantje so zelo, zelo močni. Bomo videli, če mi bo bela majica dala toliko moči, kot mi jo je rožnata,« pravi. Njegov glavni tekmec bo Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), ki se je v minulem tednu boril z želodčnimi težavami, a na 14. etapi je dokazal, da se še vedno lahko bori z najboljšimi. 

Giulio Pellizzari je imel v zadnjem tednu nemalo težav z boleznijo, a zdi se, da jih je razrešil. FOTO: Luca Bettini/AFP
Giulio Pellizzari je imel v zadnjem tednu nemalo težav z boleznijo, a zdi se, da jih je razrešil. FOTO: Luca Bettini/AFP

Felix Gall je najbližje Vingegaardu, a kaj, ko je tako daleč

Na drugem mestu ga bo v gorah, v tretjem tednu Giro prihaja tudi v Dolomite, verjetno premagal Felix Gall, ki je vnovič na klancu poskušal slediti Jonasu Vingegaardu, a Danec je bil preprosto preveč močan. »Upal sem, da bom lahko ostal na njegovem kolesu, vendar sem hitro začutil, da niti ne bom poskušal s sledenjem. Mislim, da bi bilo to preveč tvegano. Enostavno nisem imel nog, tudi zaradi visoke vročine. Zato sem takoj nadaljeval v svojem ritmu,« je povedal Avstrijec, ki je marsikoga presenetil z odličnimi vožnjami navkreber.

Felix Gall na Giru izgleda imenitno, a čaka ga peklenski zadnji teden. FOTO: Luca Bettini/AFP
Felix Gall na Giru izgleda imenitno, a čaka ga peklenski zadnji teden. FOTO: Luca Bettini/AFP

Na skupnem tretjem mestu je prehitel Thymena Arensmana (Netcompany Ineos), tudi Eulalio je zelo blizu in zdi se, da lahko nekdanji varovanec slovenskega trenerja Jureta Pavliča brez bolezni ali padcev prvič stopi na stopničke tritedenske dirke. »Nima smisla razmišljati o tem, da bi premagal Jonasa, zame je to zdaj bolj dirka za stopničke,« je bil odkrit po včerajšnji etapi. 

»Vesel sem, da sem bil spet na visoki ravni, čeprav se zaradi vročine nisem počutil posebej dobro. Nekatere dni gre lažje, druge dni pa moraš bolj trpeti. Danes sem res precej trpel. Mislim, da sem v zadnjih kilometrih že skoraj umiral, a kljub temu sem pridobil čas proti drugim tekmecem, razen proti Jonasu,« je po koncu 14. etape še dejal Avstrijec.

Na nedeljo bitka hitrašev

Danes kolesarje čaka prava »palačinka« s ciljem v Milanu. Tam si gre obetati pravi boj šprinterjev, vprašanje pa je, ali ga bo na Giru končno dobil Jonathan Milan (Lidl-Trek). Njegova glavna tekmeca še naprej ostajata zmagovalec dveh etap Paul Magnier (Soudal Quick-Step) in Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM). 

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Jonas Vingegaard do zmage in rožnate majice: Ponosen sem na ekipo in nase

Danec je napadel v zadnjih petih kilometrih, že prej pa je z ekipo dokončno strl Afonsa Eulalia. Oblekel je rožnato majico, jutri ga čaka lahka etapa.
Matic Rupnik 23. 5. 2026 | 17:06
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Tuja prvenstva

Bo Bijol potopil West Ham, bo Como ujel ligo prvakov?

Konec tedna bodo v Angliji, Španiji in Italiji napeti boji za Evropo in obstanek. Bo Pep Guardiola na zadnji tekmi pri Man. Cityju pomagal angleškemu nogometu?
Peter Zalokar 23. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Italiji

Vodstvo Gira opozarja kolesarje: Ne urinirajte v bidone!

V prvih dveh tednih dirke so Gira sodniki izrekli za skoraj 10.000 švicarskih frankov kazni. Največ polemik glede uriniranja in oblačil.
Nejc Grilc 23. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Strupenjače

Pod odejo v bivaku naletela na modrasa

V Sloveniji živi enajst vrst kač, najpogostejši je modras. Kako ukrepati ob srečanju in ob kačjem ugrizu.
Tina Horvat 23. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Afera Black Cube

Cerar in Zobec sesula Goloba na Odmevih: Prepričljivega dokaza trenutno ni

»Ustavno pritožbo lahko vložiš samo proti posamičnemu aktu državnega oziroma oblastnega organa, ki ga je tukaj zelo težko najti,« pravi Miro Cerar.
22. 5. 2026 | 08:01
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Janša se bo na oblasti obdržal lažje, kot je do nje prišel

Razlikovalnih znakov med poslanci SDS, NSi, Demokratov Anžeta Logarja in Resnico več ni. Gre za koalicijo popolnoma ustrojeno po politični volji Janeza Janše.
Uroš Esih 22. 5. 2026 | 17:08
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Koalicijska pogodba

Zakaj v koalicijski pogodbi molčijo o javnem šolstvu in vzgoji

Napovedujejo ideološko nevtralno šolo, pravično financiranje zasebnih vrtcev in šol, učne načrte na petih straneh …
Špela Kuralt 23. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Največje napake, ki jih podjetja naredijo pri prehodu na e-mobilnost

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Slovenci živijo v akvariju

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
22. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Na delovnem mestu želijo več druženja in sprostitve

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Kako se bodo gibale cene nepremičnin?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
Preberite več

Več iz teme

Giro 2026dirka po ItalijiJonas VingegaardGorazd ŠtangeljAfonso Eulalio

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Nedelo
Življenje z diabetesom

Vsak lahko kljub bolezni uresniči svoje sanje

Diabetes je ena najpogostejših kroničnih bolezni, število bolnikov pa narašča iz leta v leto. Za njeno obvladovanje je ključna redna telesna aktivnost.
Urša Izgoršek 24. 5. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trump naznanil, da je sporazum z Iranom večinoma dosežen

Trump je napovedal odprtje Hormuške ožine, iranska tiskovna agencija Fars pa je te trditve označila za neresnične.
24. 5. 2026 | 06:51
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
SP v hokeju

Nekdanji kralj je bil nezaželen, pa se je zdaj vrnil

Ena od bolj odmevnih zgodb ob ledeni ploskvi v Švici je po petih letih prihod v javnost Reneja Fasela, ki je (bil) naklonjen Putinovi Rusiji.
S prizorišča:Siniša Uroševič 24. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni v Evropi strmo rastejo

Trg: Tudi aprila velika rast prodaje e-avtomobilov, že se čuti vpliv drage nafte
Gašper Boncelj 24. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Pedro Pascal ali Chris Evans? Odloča Dakota Johnson

Drugi film nadarjene Celine Song je zanimiv uvid v svet zmenkov in ljubezenskih odnosov.
24. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
SP v hokeju

Nekdanji kralj je bil nezaželen, pa se je zdaj vrnil

Ena od bolj odmevnih zgodb ob ledeni ploskvi v Švici je po petih letih prihod v javnost Reneja Fasela, ki je (bil) naklonjen Putinovi Rusiji.
S prizorišča:Siniša Uroševič 24. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni v Evropi strmo rastejo

Trg: Tudi aprila velika rast prodaje e-avtomobilov, že se čuti vpliv drage nafte
Gašper Boncelj 24. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Pedro Pascal ali Chris Evans? Odloča Dakota Johnson

Drugi film nadarjene Celine Song je zanimiv uvid v svet zmenkov in ljubezenskih odnosov.
24. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Šport  |  Drugo
DOBRODELNOST

Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo