Varovanec Gorazda Štanglja je izgubil rožnato majico, a se ne predaja

Danski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je na štirinajsti etapi 109. dirke po Italiji stvari resda postavil na svoje mesto, a glavno ime Gira je bil v prvih dveh tednih zagotovo Portugalec Afonso Eulalio iz moštva Bahrain Victorious, ki je izjemno branil rožnato majico vodilnega.

Varovanec slovenskega športnega direktorja Gorazda Štanglja ostaja drugi v skupnem seštevku, čeprav je na zahtevni 14. etapi odpadel pred številnimi kolesarji, ki so naposled končali za njim. »Ne vem, kaj naj povem o zaključnem vzponu, a celoten dan je bil zelo težak. Na začetku smo preozili zelo dolg klanec, nato še enega dolgega na koncu, tudi vmesni vzponi pa so bili zelo zahtevni,« je po etapi za organizatorje povedal Eulalio, ki ima v skupni razvrstitvi majhno prednost pred tretjim Felixom Gallom (Decathlon CMA CGM) in zagotovo naposled ne bo končal med prvimi petimi.

Gorazd Štangelj je od sezone 2017 športni direktor pri ekipi Bahrain Victorious. FOTO: Miha Hočevar/Delo

»Trpel sem ves dan. Nekaj časa sem še zdržal, toda na zadnjem vzponu sem precej zgodaj izgubil stik z glavno skupino. Nato sem se moral samo še boriti in boriti vse do cilja,« je povedal mladi Portugalec, ki je na letošnji dirki močno presenetil. A številni se ga spomnimo z lanske rožnate pentlje, ko je prvi prečkal vzpon Mortirolo. »Ta trenutek, ko bom izgubil rožnato majico, sem že pričakoval. Jonas je zelo močan. Zame je šlo le za to, da se borim in dam vse od sebe,« je priznal član Bahrain Victoriousa, ki se je moštvu pridružil pred začetkom lanskega leta. Pred dnevi je, zanimivo, postal prvi nosilec majice na največjih treh dirkah, ki ima v imenu prav vseh pet samoglasnikov.

Na vprašanje o boju za belo majico, ki jo bo nosil že danes, je ostal previden. »Tudi drugi fantje so zelo, zelo močni. Bomo videli, če mi bo bela majica dala toliko moči, kot mi jo je rožnata,« pravi. Njegov glavni tekmec bo Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), ki se je v minulem tednu boril z želodčnimi težavami, a na 14. etapi je dokazal, da se še vedno lahko bori z najboljšimi.

Giulio Pellizzari je imel v zadnjem tednu nemalo težav z boleznijo, a zdi se, da jih je razrešil. FOTO: Luca Bettini/AFP

Felix Gall je najbližje Vingegaardu, a kaj, ko je tako daleč

Na drugem mestu ga bo v gorah, v tretjem tednu Giro prihaja tudi v Dolomite, verjetno premagal Felix Gall, ki je vnovič na klancu poskušal slediti Jonasu Vingegaardu, a Danec je bil preprosto preveč močan. »Upal sem, da bom lahko ostal na njegovem kolesu, vendar sem hitro začutil, da niti ne bom poskušal s sledenjem. Mislim, da bi bilo to preveč tvegano. Enostavno nisem imel nog, tudi zaradi visoke vročine. Zato sem takoj nadaljeval v svojem ritmu,« je povedal Avstrijec, ki je marsikoga presenetil z odličnimi vožnjami navkreber.

Felix Gall na Giru izgleda imenitno, a čaka ga peklenski zadnji teden. FOTO: Luca Bettini/AFP

Na skupnem tretjem mestu je prehitel Thymena Arensmana (Netcompany Ineos), tudi Eulalio je zelo blizu in zdi se, da lahko nekdanji varovanec slovenskega trenerja Jureta Pavliča brez bolezni ali padcev prvič stopi na stopničke tritedenske dirke. »Nima smisla razmišljati o tem, da bi premagal Jonasa, zame je to zdaj bolj dirka za stopničke,« je bil odkrit po včerajšnji etapi.

»Vesel sem, da sem bil spet na visoki ravni, čeprav se zaradi vročine nisem počutil posebej dobro. Nekatere dni gre lažje, druge dni pa moraš bolj trpeti. Danes sem res precej trpel. Mislim, da sem v zadnjih kilometrih že skoraj umiral, a kljub temu sem pridobil čas proti drugim tekmecem, razen proti Jonasu,« je po koncu 14. etape še dejal Avstrijec.

Na nedeljo bitka hitrašev

Danes kolesarje čaka prava »palačinka« s ciljem v Milanu. Tam si gre obetati pravi boj šprinterjev, vprašanje pa je, ali ga bo na Giru končno dobil Jonathan Milan (Lidl-Trek). Njegova glavna tekmeca še naprej ostajata zmagovalec dveh etap Paul Magnier (Soudal Quick-Step) in Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM).