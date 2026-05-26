Včeraj sladoled in ledena kopel, danes pekel: kaj se dogaja na Giru?

Prosti dan po dveh tednih dirkanja, tokrat tretji in hkrati zadnji na letošnjem Giru, je karavana dočakala pred izletom v Dolomite. »Dva tedna že dirkamo, vsi smo zelo utrujeni, vsi smo 'kaput',« je priznal kolesar Red Bull Bore Hansgrohe Ben Zwiehoff v enem od videov, ki so prikazovali dogajanje na tretji prosti dan v Italiji.

Veliko kolesarjev si je privoščilo kavo ob jezeru Como, ni manjkalo niti rogljičkov in sendvičev, Jonathan Milan je užival v lokalni pijači Chinotto, ekipa Q36.5 pa je za prosti dan oblekla kar posebne drese, na katerih je bil naslikan sladoled.

Nekaj kolesarjev je vseeno želelo ostati v tekmovalnem ritmu, poiskali so nekaj lokalnih vzponov, da pretegnejo noge. Že danes bo šlo na Giru zelo zares, etapa se bo končala z vzponom prve kategorije na Cari, dolg je 11,8 kilometra in ima 8-odstotni povprečni naklon.

Še bolj zahtevna bo zaradi visokih temperatur, tudi v Italiji se živo srebro v teh dneh vzpenja prek 30 stopinj Celzija, še posebej to velja sredi popoldneva, ko se etape končujejo. Že včeraj je nekaj kolesarjev po kratki vožnji skočilo v ledeno kopel, danes jih bo zagotovo še več. Zadnji teden v Dolomitih bo peklenski, vsaka pomoč pri regeneraciji pa dobrodošla.

Pred zadnjim tednom dirkanja je v varnem vodstvu Jonas Vingegaard, ki ima pred Felixom Gallom že skoraj tri minute prednosti. Vmes je še Afonso Eulalio, ki se je pogumno boril v rožnati majici, zanj bo velik uspeh, če bo do konca dirke uspel ostati med najboljšimi petimi ali desetimi kolesarji na dirki.