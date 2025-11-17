  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Večer zvezd: Tadej Pogačar in Urška Žigart najboljša v letu 2025

    Na tradicionalni prireditvi Kolesarske zveze Slovenije so izbrali najboljša slovenska cestna kolesarja leta 2025.
    Urška Žigart in Tadej Pogačar sta pričakovano dobila najprestižnejši nagradi. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Galerija
    Urška Žigart in Tadej Pogačar sta pričakovano dobila najprestižnejši nagradi. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    STA
    17. 11. 2025 | 21:42
    17. 11. 2025 | 21:42
    A+A-

    Zaročenca Tadej Pogačar in Urška Žigart sta bila na Večeru zvezd, tradicionalni prireditvi Kolesarske zveze Slovenije, izbrana za najboljša slovenska cestna kolesarja leta 2025. Zveza je podelila še nazive najboljših v številnih drugih kategorijah ter nagrade za posebne dosežke.

    Med cestnimi kolesarji je pričakovano še šestič zapovrstjo slavil Pogačar, pri čemer si je leta 2020 naziv razdelil s Primožem Rogličem.

    Za 27-letnikom s Klanca je sijajna sezona, v kateri je še četrtič slavil na dirki po Franciji, obenem pa je postal še svetovni in evropski prvak na cestni dirki ter zmagovalec treh od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik na svetu. Na ostalih dveh je bil med najboljšo trojico, s čimer je postal prvi v zgodovini, ki je v eni sezoni stal na odru za zmagovalce na vseh petih.

    Nagrado za Pogačarja, ki že od septembra 2021 drži prvo mesto svetovne lestvice, sta v njegovi odsotnosti prevzela starša. Tudi Urška Žigart, ki je pričakovano slavila v ženski konkurenci, se prireditve ni udeležila.

    image_alt
    Tadej Pogačar ujet v porscheju za četrt milijona evrov

    Žigart je letos prvič stala na stopničkah dirk svetovne serije, potem ko je bila na preizkušnji po Romandiji na koncu druga. Obenem je med deseterico v skupnem seštevku končala tudi na dirki po Italiji, peta pa je bila še na dirki po Švici ter 11. na cestni dirki na evropskem prvenstvu. Žigart je prvo sezono dirkala za novo ekipo AG Insurance-Soudal.

    Nagrado za posebne dosežke je za izjemno ekipno delo prejela moška reprezentanca v cestnem kolesarstvu. To so sestavljali selektor Uroš Murn ter ob Pogačarju še Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matic Žumer in Jaka Primožič na SP ter Mihael Štajnar, Anže Skok in Tilen Finkšt ob Novaku, Mohoriču, Govekarju in Primožiču na EP.

    Mohorič je prejel nagrado za posebne dosežke po tretjem mestu na SP po makadamu, nagrado sta prejela tudi Jakob Omrzel za zmago na dirki po Italiji za mlajše kolesarje ter Nežka Libnik za naslov svetovne prvakinje v disciplini enduro. Tudi Matic Kranjec Žagar je prejel nagrado za posebne dosežke za bronasti kolajni na EP in SP v eliminatorju.

    V gorskem kolesarstvu je pričakovano slavila Monika Hrastnik, ki je po letošnji sezoni končala bogato športno kariero in ob tem prejela tudi posebno priznanje ob zaključku kariere. To sezono je bila znova na odru za zmagovalke v spustu v Val di Soleju, osvojila je peto mesto na EP, skupno je v karieri na 65 dirkah za svetovni pokal 17-krat končala med najboljšo peterico.

    Med gorskimi kolesarji je bil najboljši Jakob Klemenčič, ki je osvojil skupni seštevek svetovnega pokala v eliminatorju ter svoj že drugi naslov evropskega prvaka v tej disciplini.

    image_alt
    Bil je Pogačarjev zaupnik, zdaj bo svetoval Rogliču

    Maruša Tereza Šerkezi je prejela priznanje za najboljšo mlado gorsko kolesarko po osvojeni zlati medalji na svetovnem prvenstvu v olimpijskem krosu ter na zlatu v kratkem krosu na evropskem prvenstvu. Najboljši mladi gorski kolesar je postal Lenart Dejak.

    Še eno priznanje za uspešno kariero je po upokojitvi prejela Eugenia Bujak. Poljakinja, ki je od leta 2018 nastopala za slovensko reprezentanco, je v karieri štirikrat osvojila državna naslova na cestni dirki in v vožnji na čas, obenem pa je pomagala utirati pot slovenskim kolesarkam na mednarodni ravni.

    Najboljši parakolesar je znova postal Anej Doplihar, deveti na krononometru in četrti na cestni dirki SP, najboljša amaterska kolesarja pa sta Matejka Meško in Andrej Žavbi.

    Priznanje za doprinos kolesarstvu je posthumno prejel Uroš Ložar, ki je letos preminul v 48. letu starosti. Za življenjsko delo sta priznanji šli v roke Tonetu Kunaverju ter Marjanu Knafliču.

    Vsi nagrajenci Večera zvezd 2025:

    - Najboljši cestni kolesar:

    Tadej Pogačar

    - Najboljša cestna kolesarka:

    Urška Žigart

    - Najboljši gorski kolesar:

    Jakob Klemenčič

    - Najboljša gorska kolesarka:

    Monika Hrastnik

    - Najboljša mlada gorska kolesarka:

    Maruša Tereza Šerkezi

    - Najboljši mladi gorski kolesar:

    Lenart Dejak

    - Parakolesar leta:

    Anej Doplihar

    - Priznanje za posebne dosežke:

    moška članska reprezentanca v cestnem kolesarstvu na SP in EP, selektor Uroš Murn, Matej Mohorič, Nežka Libnik, Jakob Omrzel, Matic Kranjec Žagar.

    - Priznanji ob koncu športne kariere:

    Monika Hrastnik, Eugenia Bujak

    - Posthumno priznanje za doprinos kolesarstvu:

    Uroš Ložar

    - Priznanje za doprinos kolesarstvu:

    Mestna občina Nova Gorica

    - Priznanje za življenjsko delo:

    Tone Kunaver, Marjan Knaflič

    - Najboljši amaterski kolesar:

    Andrej Žavbi

    - Najboljša amaterska kolesarka:

    Matejka Meško

    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Črna gora

    Kaj se dogaja v najmanjši balkanski kandidatki, se EU še sanja ne

    Pohvale o napredku države so pri proevropskih Črnogorcih sprožile val norčevanja iz slabe obveščenosti Bruslja.
    Novica Mihajlović 17. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Zakaj je zdaj odličen čas za obisk Zagreba

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    Tadej PogačarUrška ŽigartMatej MohoričPrimož RogličVečer zvezdKolesarska zveza Slovenijeslovensko kolesarstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dobra novica

    Podeljene stanovske nagrade inženirjev

    Inženirska moč je bila združena na Akademiji strojništva.
    17. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Proslava

    Večer zvezd: Tadej Pogačar in Urška Žigart najboljša v letu 2025

    Na tradicionalni prireditvi Kolesarske zveze Slovenije so izbrali najboljša slovenska cestna kolesarja leta 2025.
    17. 11. 2025 | 21:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Srečanje med Trumpom in »nevarnim komunistom«

    Točnega datuma napovedanega srečanja ameriškega predsednika Trumpa z newyorškim županom Mamdanijem v Beli hiši še niso razkrili.
    17. 11. 2025 | 21:28
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Velik skalp Olimpije, v Stožicah po dramatični končnici padla Crvena zvezda

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v 7. krogu lige Aba premagali Crveno zvezdo s 87:86 (23:16, 48:44, 65:66).
    17. 11. 2025 | 20:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Študij

    Makedonsko veleposlaništvo ga je zavrnilo, sprejel ga je slovenski parlament

    Študent mednarodnih odnosov deli izkušnjo, kako je iskanje prakse v Sloveniji razkrilo razlike v institucionalnem pristopu do tujih študentov.
    17. 11. 2025 | 19:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Srečanje med Trumpom in »nevarnim komunistom«

    Točnega datuma napovedanega srečanja ameriškega predsednika Trumpa z newyorškim županom Mamdanijem v Beli hiši še niso razkrili.
    17. 11. 2025 | 21:28
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Velik skalp Olimpije, v Stožicah po dramatični končnici padla Crvena zvezda

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v 7. krogu lige Aba premagali Crveno zvezdo s 87:86 (23:16, 48:44, 65:66).
    17. 11. 2025 | 20:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Študij

    Makedonsko veleposlaništvo ga je zavrnilo, sprejel ga je slovenski parlament

    Študent mednarodnih odnosov deli izkušnjo, kako je iskanje prakse v Sloveniji razkrilo razlike v institucionalnem pristopu do tujih študentov.
    17. 11. 2025 | 19:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo