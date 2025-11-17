Večer zvezd: Tadej Pogačar in Urška Žigart najboljša v letu 2025

Zaročenca Tadej Pogačar in Urška Žigart sta bila na Večeru zvezd, tradicionalni prireditvi Kolesarske zveze Slovenije, izbrana za najboljša slovenska cestna kolesarja leta 2025. Zveza je podelila še nazive najboljših v številnih drugih kategorijah ter nagrade za posebne dosežke.

Med cestnimi kolesarji je pričakovano še šestič zapovrstjo slavil Pogačar, pri čemer si je leta 2020 naziv razdelil s Primožem Rogličem.

Za 27-letnikom s Klanca je sijajna sezona, v kateri je še četrtič slavil na dirki po Franciji, obenem pa je postal še svetovni in evropski prvak na cestni dirki ter zmagovalec treh od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik na svetu. Na ostalih dveh je bil med najboljšo trojico, s čimer je postal prvi v zgodovini, ki je v eni sezoni stal na odru za zmagovalce na vseh petih.

Nagrado za Pogačarja, ki že od septembra 2021 drži prvo mesto svetovne lestvice, sta v njegovi odsotnosti prevzela starša. Tudi Urška Žigart, ki je pričakovano slavila v ženski konkurenci, se prireditve ni udeležila.

Žigart je letos prvič stala na stopničkah dirk svetovne serije, potem ko je bila na preizkušnji po Romandiji na koncu druga. Obenem je med deseterico v skupnem seštevku končala tudi na dirki po Italiji, peta pa je bila še na dirki po Švici ter 11. na cestni dirki na evropskem prvenstvu. Žigart je prvo sezono dirkala za novo ekipo AG Insurance-Soudal.

Nagrado za posebne dosežke je za izjemno ekipno delo prejela moška reprezentanca v cestnem kolesarstvu. To so sestavljali selektor Uroš Murn ter ob Pogačarju še Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matic Žumer in Jaka Primožič na SP ter Mihael Štajnar, Anže Skok in Tilen Finkšt ob Novaku, Mohoriču, Govekarju in Primožiču na EP.

Mohorič je prejel nagrado za posebne dosežke po tretjem mestu na SP po makadamu, nagrado sta prejela tudi Jakob Omrzel za zmago na dirki po Italiji za mlajše kolesarje ter Nežka Libnik za naslov svetovne prvakinje v disciplini enduro. Tudi Matic Kranjec Žagar je prejel nagrado za posebne dosežke za bronasti kolajni na EP in SP v eliminatorju.

V gorskem kolesarstvu je pričakovano slavila Monika Hrastnik, ki je po letošnji sezoni končala bogato športno kariero in ob tem prejela tudi posebno priznanje ob zaključku kariere. To sezono je bila znova na odru za zmagovalke v spustu v Val di Soleju, osvojila je peto mesto na EP, skupno je v karieri na 65 dirkah za svetovni pokal 17-krat končala med najboljšo peterico.

Med gorskimi kolesarji je bil najboljši Jakob Klemenčič, ki je osvojil skupni seštevek svetovnega pokala v eliminatorju ter svoj že drugi naslov evropskega prvaka v tej disciplini.

Maruša Tereza Šerkezi je prejela priznanje za najboljšo mlado gorsko kolesarko po osvojeni zlati medalji na svetovnem prvenstvu v olimpijskem krosu ter na zlatu v kratkem krosu na evropskem prvenstvu. Najboljši mladi gorski kolesar je postal Lenart Dejak.

Še eno priznanje za uspešno kariero je po upokojitvi prejela Eugenia Bujak. Poljakinja, ki je od leta 2018 nastopala za slovensko reprezentanco, je v karieri štirikrat osvojila državna naslova na cestni dirki in v vožnji na čas, obenem pa je pomagala utirati pot slovenskim kolesarkam na mednarodni ravni.

Najboljši parakolesar je znova postal Anej Doplihar, deveti na krononometru in četrti na cestni dirki SP, najboljša amaterska kolesarja pa sta Matejka Meško in Andrej Žavbi.

Priznanje za doprinos kolesarstvu je posthumno prejel Uroš Ložar, ki je letos preminul v 48. letu starosti. Za življenjsko delo sta priznanji šli v roke Tonetu Kunaverju ter Marjanu Knafliču.

Vsi nagrajenci Večera zvezd 2025:

- Najboljši cestni kolesar:

Tadej Pogačar

- Najboljša cestna kolesarka:

Urška Žigart

- Najboljši gorski kolesar:

Jakob Klemenčič

- Najboljša gorska kolesarka:

Monika Hrastnik

- Najboljša mlada gorska kolesarka:

Maruša Tereza Šerkezi

- Najboljši mladi gorski kolesar:

Lenart Dejak

- Parakolesar leta:

Anej Doplihar

- Priznanje za posebne dosežke:

moška članska reprezentanca v cestnem kolesarstvu na SP in EP, selektor Uroš Murn, Matej Mohorič, Nežka Libnik, Jakob Omrzel, Matic Kranjec Žagar.

- Priznanji ob koncu športne kariere:

Monika Hrastnik, Eugenia Bujak

- Posthumno priznanje za doprinos kolesarstvu:

Uroš Ložar

- Priznanje za doprinos kolesarstvu:

Mestna občina Nova Gorica

- Priznanje za življenjsko delo:

Tone Kunaver, Marjan Knaflič

- Najboljši amaterski kolesar:

Andrej Žavbi

- Najboljša amaterska kolesarka:

Matejka Meško