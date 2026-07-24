Glavnina za 42 ubežniki zaostaja 4 minute

Kolesarska dirka po Franciji v živo na Delo.si. Tour de France si približajte s klikom na to povezavo.

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Za \u0161tevilne Slovence dopustovanje na hrva\u0161ki obali ni ve\u010d edina­ stalnica, pri nas je tudi vse ve\u010d kolesarskih nomadov, ki slovenskim asom sledijo po najve\u010djih dirkah na svetu. Vrhunec njihovega romanja je Tour de France, predvsem alpske etape, ki nam niso le najbli\u017eje, temve\u010d so tudi najbolj spektakularne. Ni\u010d pa po drami ne presega Alpe d'Hueza, najslavnej\u0161ega kolesarskega stadiona na svetu.

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Vsak dan se \u010dasovna zapora za izklju\u010ditev z dirke izra\u010duna na podlagi koeficienta, ki odra\u017ea zahtevnost etape, in povpre\u010dne hitrosti zmagovalca. Dana\u0161nja etapa od Gapa do Alpe d'Hueza, ki so jo organizatorji ozna\u010dili za \"izjemno zahtevno\", prina\u0161a koeficient 5. To pomeni, da bo \u010dasovna zapora zna\u0161ala med 11 % in 19 % zmagoval\u010devega \u010dasa. Glede na povpre\u010dno hitrost od starta se pri\u010dakuje, da bo \u010dasovni limit postavljen pri 19 %, kar zna\u0161a pribli\u017eno 35 minut. Skupina, v kateri je Tim Wellens in trenutno za vodilnimi zaostaja za 7 minut, bi morala glede na preostalo razdaljo do cilja brez te\u017eav ujeti \u010dasovno zaporo.

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Vsak dan se \u010dasovna zapora za izklju\u010ditev z dirke izra\u010duna na podlagi koeficienta, ki odra\u017ea zahtevnost etape, in povpre\u010dne hitrosti zmagovalca. Dana\u0161nja etapa od Gapa do Alpe d'Hueza, ki so jo organizatorji ozna\u010dili za \"izjemno zahtevno\", prina\u0161a koeficient 5. To pomeni, da bo \u010dasovna zapora zna\u0161ala med 11 % in 19 % zmagoval\u010devega \u010dasa. Glede na povpre\u010dno hitrost od starta se pri\u010dakuje, da bo \u010dasovni limit postavljen pri 19 %, kar zna\u0161a pribli\u017eno 35 minut. Skupina, v kateri je Tim Wellens in trenutno za vodilnimi zaostaja za 7 minut, bi morala glede na preostalo razdaljo do cilja brez te\u017eav ujeti \u010dasovno zaporo.

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