  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Glavnina za 42 ubežniki zaostaja 4 minute

Lenny Martinez je med ubežniki in je nevaren za prvo deseterico.
Col du Noyer sodi med najbolj slikovite klance na svetu. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Galerija
Col du Noyer sodi med najbolj slikovite klance na svetu. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Miroslav Cvjetičanin
24. 7. 2026 | 14:55
24. 7. 2026 | 15:59
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Kolesarska dirka po Franciji v živo na Delo.si. Tour de France si približajte s klikom na to povezavo.

", "block_content_audio_text": "

Za \u0161tevilne Slovence dopustovanje na hrva\u0161ki obali ni ve\u010d edina­ stalnica, pri nas je tudi vse ve\u010d kolesarskih nomadov, ki slovenskim asom sledijo po najve\u010djih dirkah na svetu. Vrhunec njihovega romanja je Tour de France, predvsem alpske etape, ki nam niso le najbli\u017eje, temve\u010d so tudi najbolj spektakularne. Ni\u010d pa po drami ne presega Alpe d'Hueza, najslavnej\u0161ega kolesarskega stadiona na svetu.

", "block_content_video_sitemap": ""}, {"id": "13716", "c_date": "2026-07-24 16:16:16", "block_title": "\u010casovna zapora (vremenski limit) za izklju\u010ditev", "m_date": "2026-07-24 16:16:16", "block_content": "__cleanup__", "in_content_table": "N", "block_content_text": "

Vsak dan se \u010dasovna zapora za izklju\u010ditev z dirke izra\u010duna na podlagi koeficienta, ki odra\u017ea zahtevnost etape, in povpre\u010dne hitrosti zmagovalca. Dana\u0161nja etapa od Gapa do Alpe d'Hueza, ki so jo organizatorji ozna\u010dili za \"izjemno zahtevno\", prina\u0161a koeficient 5. To pomeni, da bo \u010dasovna zapora zna\u0161ala med 11 % in 19 % zmagoval\u010devega \u010dasa. Glede na povpre\u010dno hitrost od starta se pri\u010dakuje, da bo \u010dasovni limit postavljen pri 19 %, kar zna\u0161a pribli\u017eno 35 minut. Skupina, v kateri je Tim Wellens in trenutno za vodilnimi zaostaja za 7 minut, bi morala glede na preostalo razdaljo do cilja brez te\u017eav ujeti \u010dasovno zaporo.

", "block_content_audio_text": "

Vsak dan se \u010dasovna zapora za izklju\u010ditev z dirke izra\u010duna na podlagi koeficienta, ki odra\u017ea zahtevnost etape, in povpre\u010dne hitrosti zmagovalca. Dana\u0161nja etapa od Gapa do Alpe d'Hueza, ki so jo organizatorji ozna\u010dili za \"izjemno zahtevno\", prina\u0161a koeficient 5. To pomeni, da bo \u010dasovna zapora zna\u0161ala med 11 % in 19 % zmagoval\u010devega \u010dasa. Glede na povpre\u010dno hitrost od starta se pri\u010dakuje, da bo \u010dasovni limit postavljen pri 19 %, kar zna\u0161a pribli\u017eno 35 minut. Skupina, v kateri je Tim Wellens in trenutno za vodilnimi zaostaja za 7 minut, bi morala glede na preostalo razdaljo do cilja brez te\u017eav ujeti \u010dasovno zaporo.

", "block_content_video_sitemap": ""}]}'>

Šport  |  Kolesarstvo
18. etapa

Carapaz prvi na Rogličevem klancu. Pogačar ostaja rumen

Ekvadorec je zmagal po silovitem napadu in v slogu Pogačarja zmagal na Rogličevem klancu.
Miroslav Cvjetičanin 23. 7. 2026 | 14:57
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Sodba

Jedli in pili so, izobraževali se pa niso

Direktorici družbe Griffin Tanji Čajavec dveletna zaporna kazen, nekdanji direktorici JZ Socio Suzi Kvas pogojna.
Mojca Marot 24. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Duh z Aljaske je izginil, Moskva zahteva še več

Po propadu mirovnih pogajanj ruski cilj ni več zgolj »osvoboditev« Donbasa.
Boris Čibej 23. 7. 2026 | 17:59
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Zapor

Za županove prometne prekrške je plačevala občina

Franc Šlihthuber, nekdanji župan Gornjih Petrovcev, zavlačuje odhod na prestajanje kazni.
Andrej Bedek 24. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Pogled analitika

Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

kolesarstvodirka po FrancijiTour 2026Tour de FranceTadej Pogačar

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Razno
Baterije

Eksplozija robotskega sesalnika hudo opekla 25-letnika

Preiskovalci še niso sporočili, ali je eksplozijo dejansko povzročila okvara baterije ali kombinacija več dejavnikov.
24. 7. 2026 | 16:07
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Promet

Je Dars pripravljen na vrhunec poletne prometne sezone?

Prometno bolj obremenjeni vse do konca avgusta bodo predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Novih delovišč ne bodo odpirali, a zastoji vseeno bodo.
Staš Ivanc 24. 7. 2026 | 16:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Irska

Število posmrtnih ostankov otrok, odkritih ob domu redovnic, zraslo na 99

S forenzičnimi preiskavami želijo preseči zgolj ugotovitve o številu žrtev in jih tudi identificirati.
24. 7. 2026 | 15:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Avstralski nogometni zvezdnik vozil pod vplivom kokaina

Avstralski reprezentant, ki je nastopal tudi na minulem svetovnem prvenstvu, je v Sydneyju vozil pod vplivom nedovoljenih substanc. Ostal je brez dovoljenja.
24. 7. 2026 | 15:39
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Slovenski navijači so preplavili najbolj legendaren vzpon na Touru (VIDEO)

Na Alpe d'Huezu so že zbrani navijači, ki čakajo najboljše kolesarje na svetu. Ob trasi pričakujejo tudi do pol milijona ljudi.
Matic Rupnik 24. 7. 2026 | 15:16
Preberite več
Novice  |  Svet
Irska

Število posmrtnih ostankov otrok, odkritih ob domu redovnic, zraslo na 99

S forenzičnimi preiskavami želijo preseči zgolj ugotovitve o številu žrtev in jih tudi identificirati.
24. 7. 2026 | 15:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Avstralski nogometni zvezdnik vozil pod vplivom kokaina

Avstralski reprezentant, ki je nastopal tudi na minulem svetovnem prvenstvu, je v Sydneyju vozil pod vplivom nedovoljenih substanc. Ostal je brez dovoljenja.
24. 7. 2026 | 15:39
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Slovenski navijači so preplavili najbolj legendaren vzpon na Touru (VIDEO)

Na Alpe d'Huezu so že zbrani navijači, ki čakajo najboljše kolesarje na svetu. Ob trasi pričakujejo tudi do pol milijona ljudi.
Matic Rupnik 24. 7. 2026 | 15:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
20. 7. 2026 | 11:44
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo