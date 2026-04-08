Velika smola, Luka Mezgec je pristal v bolnišnici

Slovenski veteran Luka Mezgec je bil minuli konec tedna najstarejši na štartni črti dirke po Flandriji, v svoji zadnji sezoni se je kot član šprinterskega vlaka Jayco AlUle podal tudi na štart zadnje belgijske klasike Scheldeprijs, ki je tradicionalno na sporedu med Flandrijo in klasiko Pariz – Roubaix. Dirka se je zanj končala z veliko smolo.

Mezgec je bil nekaj kilometrov pred ciljem udeležen v padec, moral je poiskati pomoč v lokalni bolnišnici, pregled pa je pokazal, da ima Luka zlomljena tri rebra. Kako dolgo bo trajalo okrevanje, še ni znano, prvi del sezone pa je zanj zagotovo končan.

Mezgec dirka v svoji zadnji sezoni, kariero bo 37-letni Kranjčan sklenil na domačem evropskem prvenstvu.