Velikega Rogličevega tekmeca zbil avtomobil

Ljubljana – Kolumbijskega kolesarskega asa Naira Quintano, velikega tekmeca slovenskega zvezdnika Primoža Rogliča, je med treningom v domačem mestu Motavita zbil avtomobil. Kakor poročajo lokalni mediji, je 30-letni Južnoameričan na srečo dobil le nekaj prask in odrgnin.



Novico o Nairovi nesreči je prvi sporočil županov urad mesta Motavita, ki je na družbenih omrežjih objavil fotografijo obtolčenega kolesarja, ki sedi na stolčku ob cesti. Quintana se je pritoževal nad bolečinami v kolenu in precej okrvavljenem komolcu. Krivec za trčenje je bil voznik avtomobila. Po nesreči je poskušal pobegniti s kraja nesreče, vendar pa so mu to preprečili preostali člani Quintanove ekipe Arkea-Samsic. Zmagovalca Gira 2014 in Vuelte 2016 odpeljali na njegov dom v Boyaci, kjer so ga zdravniki oskrbeli.



Quintana se sicer v domačem okolju pripravlja na avgustovsko nadaljevanje kolesarske sezone. Preden je novi koronavirus dodobra premešal načrte kolesarjem, je bil Quintana zelo uspešen. V svojo korist je odločil tudi zadnjo izpeljano etapo dirke Pari -Nica, ki so jo 14. marca predčasno končali. To je bilo tudi zadnja predkoronska velika kolesarska dirka.