Veliki Pogačarjev načrt – rumena, rdeča in mavrična majica

Prej ali slej se je moralo zgoditi. Tadej Pogačar se na Vuelto vrača po edino zmago na tritedenskih dirkah, ki še manjka v njegovi bogati zbirki lovorik. Zakaj ravno zdaj? Ni več smiselno odlašati z enim redkih velikih izzivov, ki ga mora še odkljukati. Pogijeve noge so prave, trasa tudi, naj se lov na rdečo majico začne.

Pogačar bo z nastopom po zmagi na Touru odvzel Vuelti sloves popravnega izpita za tiste, ki se jim je v Franciji zalomilo. Leta 2024 je postal osmi kolesar v zgodovini z dvojčkom Giro-Tour v isti sezoni, dvojček Tour-Vuelta pa so do zdaj osvojili le trije kolesarji, Jacques Anquetil (1961), Bernard Hinault (1978) in Chris Froome (2017).