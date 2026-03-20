  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Veliko presenečenje, Primož Roglič bo vendarle na štartu prvega spomenika sezone

Izkušeni slovenski kolesar je spet presenetil javnost – nastopil bo na klasiki Milano-Sanremo. Na štartu štirje Slovenci. Žan Eržen odlično v Franciji.
Primož Roglič je dobro pripravljenost potrdil s tretjim mestom na najstarejši klasiki na svetu od Milana do Torina. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Galerija
Primož Roglič je dobro pripravljenost potrdil s tretjim mestom na najstarejši klasiki na svetu od Milana do Torina. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Matic Rupnik
20. 3. 2026 | 07:43
3:07
A+A-

Čeprav je slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) še po dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, ki se je končala minulo nedeljo, zatrjeval, da ga zdaj čaka nekaj dni počitka z družino, pa nas je 36-letni Kisovčan očitno spet prelisičil. 

image_alt
Tadej Pogačar bo napadel zmago na najlažji dirki, ki bo zanj najtežja

Kot vse kaže bo namreč v soboto na štartu prvega spomenika sezone od Milana do Sanrema, kjer najverjetneje ne bo v vlogi enega izmed glavnih favoritov, še vedno pa bi lahko prišel do odmevnega rezultata. Novico, da gre na la classicissimo tudi Roglič, je nekoliko nespretno lansirala kar njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Ta je objavila pogovor z novozelandskim kolesarjem Laurenceom Pithiejem, ki je razkril načrte bavarskega moštva. 

»Naš načrt je, da na Cipressi s Primožem in Giuliem sledimo napadom tekmecev,« je dejal, še preden je bila štartna lista potrjena. Primož Roglič in Giulio Pellizzari sta si v zadnjem tednu dni odlično delila kapetanski trak v ekipi in verjetno bo tako tudi na Milano-Sanremu. Vseeno pa gre za drugačno dirko, ki je bolj eksplozivna, razlike med kolesarji so manjše, nenazadnje pa se lahko za zmago bori veliko znanih imen. 

Drugi najmlajši slovenski profesionalec Žak Eržen je na klasiki GP Denain v Franciji v šprintu glavnine prišel do enajstega mesta. Zmage se je razveselil njegov klubski kolega pri Bahrain Victoriousu Alec Segaert, za mladega Dolenjca pa je to najboljši rezultat na enodnevnih dirkah najvišje ravni. Matevž Govekar je odstopil, dirkanje pa se nadaljuje na flandrijskih cestah – danes bo na Bredene Koksijde nastopal Luka Mezgec.

Zelo težko bo slediti Tadeju Pogačarju (UAE Emirates) in Mathieuju van der Poelu (Alpecin Premier Tech), a zaradi neselektivne trase je krog favoritov veliko širši. Vanj spada tudi Matej Mohorič, član Bahrain Victoriousa upa, da bo na vrh zadnjega vzpona na Poggio prišel blizu vodilnim kolesarjem. Včeraj je po ekspresni vrnitvi po poškodbi nastop potrdil Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki verjetno še ne bo v optimalni formi, omeniti pa gre še Filippa Ganno (Ineos Grenadiers) Kot četrti Slovenec bo na štartu v vlogi pomočnika še Domen Novak. 

V zadnjih letih mu je to uspelo, letos pa ekipa UAE Emirates, iz avtomobila jo bo vodil Andrej Hauptman, načrtuje nekaj večjega. Jasno je, da gre za dirko, na kateri Tadej Pogačar najtežje zmaga, a težja kot je, več možnosti ima. Vreme bo hladno, tudi vetra bo kar precej in upamo, da bo aktualni svetovni prvak v svojem šestem poskusu vendarle prišel do tako želene lovorike. 

Več iz teme

Primož RogličMilano-SanremoTadej Pogačar

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo