    Kolesarstvo

    Velikopotezni slovenski načrti, po Touru vložena nova kandidatura

    Kolesarska zveza Slovenije se podaja v boj za izvedbo evropskega cestnega prvenstva 2026, kandidatura je že uradna.
    Zmaga na domačih tleh bi bila še bolj sladka. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Zmaga na domačih tleh bi bila še bolj sladka. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Nejc Grilc
    18. 9. 2025 | 15:28
    18. 9. 2025 | 16:31
    Pri krovni kolesarski organizaciji so resno zagrizli v izvedbo največjih svetovnih kolesarskih dogodkov in želijo ujeti vrhunec kariere Tadeja Pogačarja tudi na domačih tleh. Potem ko so v Parizu predstavili načrte za izvedbo grand departa dirke po Franciji 2028 ali 2029 na slovenskih tleh, se želijo pred tem preizkusiti še v reprezentančnem tekmovanju.

    Slovenija na touru: razglednica za 12 milijonov?

    Objavili so, da so s podporo vlade vložili kandidaturo za izvedbo cestnega evropskega prvenstva prihodnje leto, tudi v sezoni 2026 bo na vrsti v prvem tednu oktobra, takoj po svetovnem prvenstvu. Kje naj bi dirke potekale, če bo kandidatura uspešna, zaenkrat še ni znano, prav tako ne, kako zahtevno dirko bodo Slovenci lahko pripravili, če bo kandidatura uspešna.

    Ekipo kolesarske zveze čaka veliko dela, če bo kandidatura uspešna. Foto Kolesarska zveza Slovenije
    Ekipo kolesarske zveze čaka veliko dela, če bo kandidatura uspešna. Foto Kolesarska zveza Slovenije

    Glede tega najbrž ni bojazni, v zadnjih letih se je evropska kolesarska zveza večkrat soočala s pomanjkanjem zainteresiranih kandidatov, prvenstvo na slovenskih tleh z glavnim zvezdnikom na štartni črti bi zadovoljilo vse udeležence. Mnogo manjši kot za štart dirke po Franciji bi bil tudi finančni vložek v organizacijo, hkrati pa bil bilo EP 2026 dobra generalka za štart Toura, če bodo francoski prireditelji kandidaturi Slovenije naklonjeni.

    Letos bo EP potekalo v Franciji (Drome-Ardeche) od 1. do 5. oktobra, na majico prvaka meri tudi Pogačar, ki bo že v nedeljo v Kigaliju v vožnji na čas lovil naslov svetovnega prvaka.

