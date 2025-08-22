  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Vuelta 2025

    Vingegaard bi rad sedel na Rogličev prestol

    Španski krog se bo jutri v Torinu začel z dvema slovenskima kolesarjema na štartu, Domnom Novakom in Galom Glivarjem.
    Jonasu Vingegaardu (drugi z desne) na Vuelti ne bo treba dirkati proti Tadeju Pogačarji in Primožu Rogliču. FOTO: Bernard Papon/AFP
    Jonasu Vingegaardu (drugi z desne) na Vuelti ne bo treba dirkati proti Tadeju Pogačarji in Primožu Rogliču. FOTO: Bernard Papon/AFP
    Miha Hočevar
    22. 8. 2025 | 11:00
    4:43
    Kolesarska Slovenija se je vse od leta 2019 v tem delu sezone tresla v pričakovanju, kaj bo na Vuelti opravil Primož Roglič, ki se je v šestih poskusih iz Španije vrnil z rekordnimi štirimi zmagami. Pete letos ne bomo dočakali, saj se je zasavski orel po nastopih na Giru in Touru posvetil svoji družini. Več časa z bližnjimi si je zaželel tudi Tadej Pogačar, ki bi bil, če bi uresničil napovedi o prihodu na Iberski polotok, prvi kandidat za prestolonaslednika.

    Ob njuni odsotnosti so vse oči uprte v Jonasa Vingegaarda. S tem, ko bosta ostala doma, sta slovenska zvezdnika nedvomno olajšala delo danskemu tekmecu, saj na štartnem seznamu 80. Vuelte ni kolesarja, ki bi ga na papirju lahko resneje ogrozil. Po drugi strani pa sta povečala pritisk na 28-letnega Danca, za katerega bo skupaj z zelo močno ekipo Visma Lease a Bike vse drugo razen zmage veliko razočaranje.

    kolesarstvoPrimož RogličTadej PogačarJonas VingegaardDomen NovakVuelta 2025Gal Glivar

