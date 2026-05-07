Vingegaard brez Slovencev nima prave konkurence

Jutri bo z Delom in Slovenskimi novicami izšla posebna priloga o 109. dirki po Italiji, ki se bo začela v Bolgariji in končala v Rimu.
Primož Roglič je leta 2023 na Višarjah Sloveniji prikolesaril prvo zmago na Giru. FOTO: Jože Suhadolnik
Miha Hočevar
7. 5. 2026 | 18:00
4:48
A+A-

Težko je določiti datum, kdaj se je začela zlata doba slovenskega kolesarstva. Jo je sprožila zmaga Luke Mezgeca v sklepni etapi Gira v Trstu leta 2014, po kateri za naše ase v lovu na etapne uspehe ni bilo več sušnih let na tritedenskih dirkah? Je pravi mejnik Primož Roglič in njegova prva zmaga ne le na Giru, temveč na dirkah svetovne serije v toskanski vožnji na čas leta 2016? Ledino je brez dvoma oral tudi ob prvih slovenskih etapnih zmagah na Touru v letih 2017 in 2018. Še ena prelomnica je sledila na Giru 2019, na katerega se je zasavski orel podal kot prvi favorit, na koncu pa s tretjim mestom v Veroni kot prvi Slovenec stopil na oder za zmagovalce tritedenske dirke.

Logično je, da se je to zgodilo na dirki po Italiji, s katero je nerazdružljivo povezan vzpon slovenskega poklicnega kolesarstva. Pionirji profesionalizma pri nas Vinko Polončič, Jure Pavlič in Primož Čerin so nosili drese italijanskih ekip, tako kot za njimi Valter Bonča, Martin Hvastija, Gorazd Štangelj, Andrej Hauptman, Tadej Valjavec

Tadej Pogačar je leta 2024 kot zmagovalec v Rimu nasledil Primoža Rogliča. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Zahodna soseda je bila dolgo okno v svet za slovenske kolesarje, ki so jih imeli italijanski šampioni radi za pomočnike. Zato so bili slovenski nastopi na Giru pogosti in nemalokrat zelo številni. Vrniti se je treba vse do leta 2000, ko so se zadnji med omenjenimi asi preteklosti še uveljavljali med profesionalci ali mednje prehajali, da najdemo startni seznam Gira brez slovenskega kolesarja.

V letih 2023 in 2024 sta se slovenski imeni, Primož Roglič in Tadej Pogačar, prvič pojavili na »neskončni trofeji« (»trofeo senza fine«), ki jo od leta 1999 prejemajo zmagovalci Gira. S tem je bil krog od vodonoscev do šampionov s sončne strani Alp sklenjen, povezava med Slovenijo in največjo dirko v soseščini pa nikakor ni bila prekinjena. To so potrdile tudi nepregledne množice, ki so pred letom dni v Goriških brdih in Novi Gorici spodbujale Rogliča, njegovega moštvenega kolega Jana Tratnika in Matevža Govekarja.

Luka Mezgecje leta 2014 slavil prvo slovensko etapno zmago na Giru. FOTO: Luk Benies/AFP

Sprinter iz Godoviča je imel tako kot njegov kranjski stanovski kolega Luka Mezgec tudi letos v načrtu Giro, a pri obeh se je višja sila odločila drugače. Mezgec si je pred mesecem dni na dirki v Belgiji pri padcu zlomil tri rebra in ranil pljuča, Govekar si je v nesreči na enem od zadnjih treningov poškodoval koleno.

Osredotočeni na Tour in Vuelto

Tako bo letošnja rožnata dirka prvič po več kot četrt stoletja minila brez naših mojstrov vrtenja pedalov, kar ne pomeni, da je Giro postal nepomemben ali da slovenska moč na svetovnem vrhu usiha. Ravno nasprotno, Pogačar si je letos za cilj zadal peto zmago na Touru, s katero bi se pridružil štirim zgodovinskim rekorderjem, Roglič pa bo lovil peto zmago na Vuelti, s katero bi ostal sam na vrhu večne lestvice španske preizkušnje.

V letih 2023 in 2024 sta se slovenski imeni, Primož Roglič in Tadej Pogačar, prvič pojavili na »neskončni trofeji« (»trofeo senza fine«), ki jo od leta 1999 prejemajo zmagovalci Gira. S tem je bil krog od vodonoscev do šampionov s sončne strani Alp sklenjen.

Ob njuni odsotnosti desetletje po prvi Rogličevi zmagi in tudi desetletje po zadnji italijanski rožnati majici na plečih Vincenza Nibalija bodo med Girom slovenska navijaška srca utripala nekoliko bolj umirjeno kot minula leta. Kolesarski sladokusci bodo vseeno prišli na svoj račun. Giro, ki ga je še zadnjič pred upokojitvijo začrtal dolgoletni direktor Mauro Vegni (trikrat v zadnjih petih letih je dirko pripeljal tudi k nam), se bo 16. začel v tujini, prvič v Bolgariji. Nato bo ponudil tradicionalno zahtevnost in negotovost sprinta v Neaplju, pa vzpon na Blockhaus v Apeninih ter na prelaza Giau v Dolomitih in Piancavallo v Karnijskih Alpah.

Nedaleč od slovenske meje, v Furlaniji - Julijski krajini, ki se bo tudi z Girom spominjala 50-letnice rušilnega potresa, bomo dobili zmagovalca v rožnati majici. Stavnice pravijo, da Jonas Vingegaard brez Slovencev na startu nima prave konkurence. Ali to drži, bomo izvedeli po 3468 kilometrih 31. maja v Rimu.

Rožnato slavje Primoža Rogliča v Rimu leta 2023. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

