Vingegaard: Če ne bi bilo Pogačarja, bi zdaj zmagal že na petih grand tourih

Ni dvoma o tem, da sta zadnjih nekaj let na največjih večnevnih kolesarskih dirkah zaznamovala svetovni prvak in štirikratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar ter danski as Jonas Vingegaard. Slednji je na rumeni pentlji dvakrat uspel premagati Pogačarja, a njegova zadnja zmaga proti Slovencu sega v »davno« leto 2023.

Vingegaarda zdaj od premierne zmage na dirki po Španiji loči le še par etap. To bi bila zanj prva zmaga na tritedenski dirki, ki ni legendarni Tour. Za zdaj mu kaže dobro, pred zadnjo gorsko etapo ima 40 sekund naskoka pred najbližjim tekmecem, sicer Pogačarjevim pomočnikom Joaom Almeido.

Čeprav Slovenec, ki se te dni vrača na dirke najvišjega nivoja, dobro dirka tudi na enodnevnih dirkah, je rivalstvo z Dancem ikonično. Pogosto se sprašujemo, kako bi bilo, če bi se rodila v različnih generacijah. Oba bi bila verjetno med najboljšimi, tako kot so bili v minulih letih Chris Froome, Alberto Contador, Miguel Indurain, Bernard Hinault in Eddy Merckx.

To gre po glavi tudi Jonasu Vingegaardu, ki je med dnevom premora za špansko Marco povedal, da se zaveda, kako bi bilo, če na dirkah ne bi bilo Slovenca. »Brez Pogačarja bi verjetno do zdaj zmagal že pet tritedenskih dirk. Bilo bi lepo, a hkrati je lepo tekmovati z njim. Je dober fant in lepo je imeti takšno rivalstvo, čeprav bi lahko letos ali lani zmagal na Touru. Morda tudi ob svoji prvi udeležbi leta 2021, a tega ne bom nikoli vedel,« je povedal.

»Ne naveličam se primerjav s Tadejem. Nasprotno, mislim, da me motivira, saj je najboljši kolesar na svetu. Če želim zmagati na neki dirki, moram najprej premagati Pogačarja. To mi daje več motivacije za izboljšanje,« je dodal dvakratni zmagovalec dirke po Franciji.

Dotaknil se je tudi morebitne udeležbe na dirki po Italiji, kjer bi poskušal prihodnje leto osvojiti še tretjo tritedensko dirko v koledarju svetovne serije. To je do zdaj uspelo sedmim kolesarjem, med njimi pa ni Slovencev, in verjetno bi bili na sončni strani Alp kar nekoliko jezni, če bi Dancu to uspelo pred Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem.