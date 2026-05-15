Vingegaard do prve zmage na Giru deset let po Rogliču

Po kaosu, dežju in padcih v Bolgariji ter na jugu Italije, se je v 7. etapi Gira vendarle začel pravi boj za končno zmago 31. maja v Rimu. Najdaljša preizkušnja dirke, ki se je po 244 kilometrih in 4600 višinskih metrih končala z vzponom na zloglasni Blockhaus, se je razpletla po pričakovanjih – Jonas Vingegaard je potrdil, da je najmočnejši v karavani.

Danec je natanko deset let po senzaciji Primoža Rogliča v vožnji na čas v Toskani, slavil svojo prvo etapno zmago na Giru. Ni še oblekel rožnate majice, ki bi jo rad dodal rumenim s Toura (2022, 2023) in Vuelte (2025), je pa prepolovil zaostanek za Afonsm Eulaliom in se povzpel na 2. mesto.