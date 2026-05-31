Vingegaard Giro pokoril v Pogačarjevem slogu

V Rimu, kjer je zmago v sklepni etapi slavil Jonathan Milan (Lidl Trek), se je Danska v anale vpisala kot 18. država zmagovalka dirke po Italiji, 17. je bila Slovenija, ki se je v letih 2023 in 2024 veselila zmag Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Zdaj je na neskončni trofeji (Trofeo Senza Fine) zapisano tudi ime Jonasa Vingegaarda, osmega zmagovalca vseh treh tritedenskih dirk v zgodovini. Pri tem mejniku je prehitel slovenska zvezdnika, vprašanje pa je, ali lahko oba za seboj pusti tudi na cesti. To bo julija razkril 113. Tour de France.

V Franciji bomo gotovo videli Jonasa in Tadeja, kljub drugačnim napovedim pred sezono morda tudi Primoža, ki se na Sierri Nevadi pripravlja skupaj z Remcom Evenepoelom in Florianom Lipowitzem, papirnatima adutoma ekipa Red Bull Bora Hansgrohe za Tour.