Po šesti etapi je Vingegaard tudi brez majice zelo zadovoljen

Na letošnji Vuelti praktično ni lahkih dni, zato rdeča majica pogosta menja lastnika. Po šesti etapi jo nosi Torstein Traeen, ki se je prebil v ubežno skupino in nadoknadil dovolj časa, da je vsaj za en dan postal vodilni na Vuelti. Etapa je pripadla Jayu Vinu, kar je bil obliž na rane ekipe UAE Emirates.

Na zaključnem vzponu so namreč Emirati že zgodaj ostali brez Juana Ayusa, ki ni zdržal ritma Lidl-Treka, popustil je prvi med favoriti in že po šestih dneh izpadel iz boja za skupno zmago. V skupinici 20 kolesarjev je Joao Almeida ostal brez pomočnikov, vozil je pametno in ni takoj sledil napadom Jonasa Vingegaarda. V cilj sta prišla skupaj, prav tako kot Felix Gall, Egan Bernal, Giulio Ciccone in še nekaj favoritov za zmagovalni oder.

Joao Almeida je zdaj edini adut ekipe UAE za skupno zmago. Foto Marco Bertorello/AFP

Zdaj ima Visma v rokah precej boljše karte od ekipe UAE, ki bo vse stavila na formo Almeide. Ta ostaja uganka po grdem padcu na Touru, morda bo v tretjem tednu unovčil svežino, morda pa ga bo "pobralo". Vsekakor pa je s formo pomočnikov (Kuss, Jorgensen) lahko zadovoljen prvi favorit Vingegaard, ki tudi ne bo imel nič proti, da bo vsaj en dan medijske obveznosti vodilnega na dirki namesto njega opravljal kolesar Bahraina Traeen.

Jutri kolesarje na Vuelti čaka nova gorska etapa s ciljnim vzponom prve kategorije do smučišča Cerler (12,1 km, 5,9 %).