Vingegaard izrazil pomisleke, nekaj pa mu vendarle vliva optimizem

Jonas Vingegaard, dvakratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji (v letih 2022 in 2023), je izrazil svoje pomisleke glede trase Toura 2026. Danski zvezdnik, ki bo skušal doseči svojo tretjo skupno zmago, bo moral v boju za lovoriko po vsej verjetnosti znova premagati velikega slovenskega tekmeca – šampiona Tadeja Pogačarja. Kot kaže, mu bo pot do vrha otežila tudi proga.

»Tour de France 2026 so zasnovali tako, da bo dirka iz dneva v dan težja. Tako naj bi se ohranjala napetost,« je Vingegaard razmišljal v pogovoru za belgijski časnik La Dernière Heure. Po njegovih besedah naj bi bila predvsem zadnja tretjina preizkušnje izjemno zahtevna, kar pa mu – presenetljivo – ni najbolj po godu.

Jonas Vingegaard se lahko pohvali z dvema lovorikama na dirki po Franciji. FOTO: Manon Cruz/Reuters

»Če sem iskren, bi si želel, da bi bilo nekoliko težje že prej,« je svoj pogled predstavil 28-letni kapetan moštva Visma–Lease a Bike. »Na koncu boš moral biti na svojem absolutnem maksimumu. Če se ozrem nazaj, sem imel svoje najboljše dneve pogosto v tretjem tednu. Upam, da bo tako tudi tokrat,« si je še zaželel Vingegaard.

Čeprav trasa francoske »pentlje« 2026 očitno Vingegaardu povzroča nekaj skrbi, pa naj bi bila dirka za gledalce – kakor napovedujejo prireditelji – napeta do zadnjega dneva. Ali bo res?