Vingegaard naposled v rdečem: Ob tla sem udaril kar močno

Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Španiji. V Italiji je na trasi od Albe do Limoneja (159,5 km) na vrhu zadnjega klanca tesno ugnal Italijana Giulia Cicconeja in prevzel tudi rdečo majico vodilnega.

Med ubežniki se je drugi dan Vuelte znašel slovenski debitant na tritedenskih preizkušnjah Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck). Toda četverica v ospredju si nikoli ni privozila velike prednosti pred glavnino, 30 sekund pa je bilo ob vznožju vzpona Limone (8,9 km/5,1 %) premalo za presenečenje.

Glavnina bi ubežnike bržčas ujela prej

Glavnina bi ubežnike bržčas ujela prej, če 25 km pred ciljem ne bi prišlo do množičnega padca, v katerem sta bila udeležena tudi favorita za današnjo etapno zmago Vingegaard in Britanec Tom Pidcock (Q36,5). Ko sta se priključila glavnini, se je začel boj za položaje na čelu, odločitev pa je pričakovano padla v zadnjih treh najbolj strmih kilometrih.

Prvi favorit Ciccone je z ekipo Lidl-Treka pripravljal teren za napad v zadnjem kilometru, po nekaj napadih ostalih pa je sam pospešil v zadnjih 150 m. Dobro mu je kazalo, šele v zadnjih metrih pa ga je prehitel Vingegaard in slavil tretjo etapno zmago na španski pentlji.

Prvi dve je slavil leta 2023, ko je skupno končal na drugem mestu v popolni prevladi tedanje Jumbo-Visme. Pred dvema letoma je bil najboljši Američan Sepp Kuss, tretji pa je bil njun tedanji moštveni kolega Primož Roglič, ki pa letos ne brani zmage, potem ko je lani izenačil rekord s četrtim slavjem na Vuelti.

Slovenca Gal Glivar in Domen Novak sta končala v ozadju. FOTO: Manon Cruz/Reuters

»Ne moreš se kar odreči etapni zmagi, če se ponudi. Ko sem videl priložnost, sem jo zgrabil. Vesel sem zmage. Kar nekaj časa je minilo od moje zadnje zmage,« je za organizatorje dejal Vingegaard, ki je nazadnje slavil skupno zmago konec februarja na dirki po Algarveju.

»Držal sem se Cicconejevega zadnjega kolesa, a nisem verjel, da ga bom po zadnjem ovinku prehitel. Toda od tam je bilo do cilja malce dlje, kot sem pričakoval. Na srečo sem ga lahko za las ujel na ciljni črti,« je še dodal malce odrgnjeni Danec.

»Ob tla sem udaril kar močno, a očitno se nisem resneje poškodoval. Imam nekaj odrgnin. Ker je bilo tako spolzko, sem bolj drsel in nisem dobil hujših odrgnin,« je še padec v zadnjem delu na razmočenih cestah ocenil dvakratni zmagovalec Toura (2022, 2023).

Ponedeljek dan za šprinterje

Vingegaard je bil danes za nekaj centimetrov v fotofinišu boljši od Cicconeja, tretje mesto je pripadlo Francozu Davidu Gauduju (Groupama-FDJ), četrto pa Kolumbijcu Eganu Bernalu (Ineos Grenadiers). Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) je bil peti z dvema sekundama zaostanka.

Oba Slovenca, Glivar in Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG), sta končala v ozadju. Glivar je bil z zaostankom dobrih devetih minut 143., Novak pa z 11 minutami zaostanka 152. Skupno je Glivar 143., Novak pa 153. V ponedeljek bo na sporedu tretja etapa od San Maurizia do Ceresa (134,6 km). Gre za kratko etapo, zaključek pa bo potekal nekoliko navkreber, a bi lahko vseeno pripadel sprinterjem.