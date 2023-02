Vingegaard nared za soočenje s Pogačarjem

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar (UAE) je udarno začel sezono 2023, v kateri se bo poskušal vrniti na prestol Toura, na katerem je kraljeval v letih 2020 in 2021. Slovenski zvezdnik je v enem tednu slavil pet zmag, kmalu za tem pa dočakal odgovor aktualnega šampiona dirke po Franciji Jonasa Vingegaarda (Jumbo Visma), ki je na dirki O Gran Camiño v Galiciji osvojil rumeno majico in dobil vse etape, ki so jih izpeljali do konca.