Vingegaard opozoril Pogačarja: Še nikoli nisem bil tako dober

V zadnjih sezonah je imel glavni tekmec Tadeja Pogačarja več težav kot uspehov na cesti. Razlog se je skrival v grdem padcu na dirki po Baskiji leta 2024, ki je pustil hujše posledice, kot je Jonas Vingegaard sprva upal in načrtoval. Zdaj je znova v vrhunski formi: »Še nikoli nisem bil tako dober!«

Danski šampion ima kar nekaj razlogov za zadovoljstvo. Po zmagah na Touru 2022 in 2023 je pomlad leta 2024 začel kot prvi favorit in najboljši kolesar sveta za etapne dirke, sledil je grd padec na dirki po Baskiji, ki ga je za več tednov oddaljil od kolesa.

»Ko sem padel, sem bil v res dobri formi, ki se je še vzpenjala. Potem sem potreboval skoraj dve leti, da sem se vrnil na raven izpred padca, to je šokiralo tudi mene. Zdaj končno lahko rečem, da sem nazaj, tako dober nisem bil še nikoli, seveda pa se je vmes razvilo in napredovalo tudi kolesarstvo,« o dobri formi na dirki po Italiji, kjer je po štirih zmagah z veliko prednostjo na vrhu skupnega seštevka, pravi Vingegaard.

Čestital mu je tudi nekdanji italijanski šampion Vincenzo Nibali. FOTO: Luca Bettini/AFP

Bojazni glede pretirane utrujenosti za julijski Tour tako ni, Danec bo, če ne bo presenečenja, lahko prihranil nekaj moči in se dobro pripravljen podal na julijski boj s Pogačarjem in Paulom Seixasom. »Ko sem dirkal po Touru še na Vuelti, so bile moje številke moči višje, imel sem tudi kakšen kilogram več, a temu se zdaj lahko izognem. Mislim, da sem na Giru naredil še korak naprej in skočil na višjo raven, to smo si tudi želeli, tak je bil načrt pred nastopom v Italiji,« je kapetan Visme Lease a bike pojasnil, da je vse del širšega načrta letošnje sezone, kjer ima Tour še vedno osrednje mesto.

Na svojem računu ima štiri etapne zmage z letošnjega Gira, Pogijevih šest pa ne bo lovil posebej zavzeto. Raje bi videl, da zmaga še kdo od njegovih sotekmovalcev, pravi, hkrati pa želi Davideju Piganzoliju pomagati v boju za belo majico. Po nekaj zaporednih etapnih dirkah Visme, ki so se končale z razočaranjem, so nizozemske čebele znova nazaj in delujejo zelo usklajeno.

Danes je na Giru na vrsti še ena zahtevna etapa, cesta se bo praktično ves dan vzpenjala in po 202 kilometrih in 3200 višinskih metrih končala v Andalu.