Vingegaard ostaja Pogačarjev največji izziv

Dve rumeni majici, dve 2. mesti, štiri bele majice najboljšega mladega kolesarja in 11 etapnih zmag. To je imenitna bilanca Tadeja Pogačarja (UAE) po štirih nastopih na Touru. Letošnji je bil spektakularen in nabit s čustvi, ki jih 24-letnik s Klanca pri Komendi ni brzdal, ko je piko na i postavil z zmago v sobotni 20. etapi. Številka ena na svetu pa težko skriva, da ga pekli stanje na drugi stopnički na dirki vseh dirk, na katero ga je drugič zapored potisnil Jonas Vingegaard (Jumbo Visma).