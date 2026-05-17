Vingegaard pokazal svojo silno moč

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec devete etape dirke po Italiji. V dvoboju za prvo mesto je na ciljnem vzponu na Corno alle Scale ugnal Avstrijca Felixa Galla (Decathlon CMA CGM) in še izboljšal položaj v skupni razvrstitvi. Še naprej ostaja na drugem mestu, a se je še dodatno približal vodilnemu Afonsu Eulaliu (Bahrain-Victorious).

Portugalski kolesar je imel pred današnjo 184 km dolgo etapo, ki se je začela v Cervii, 3:15 minute naskoka pred Vingegaardom, ciljno črto pa je tokrat prečkal 40 sekund za njim. Danski zvezdnik je 900 m pred koncem napadel Galla in se mu odpeljal. Osemindvajsetletni Avstrijec je ciljno črto prečkal 12 sekund za Vingegaardom. Tretje mesto je pripadlo Italijanu Davideju Piganzoliju (Visma-Lease a Bike), ki je zaostal za 34 sekund.

Skupno ima zdaj Vingegaard 2:24 minute zaostanka za Eulaliom in 35 sekund naskoka pred Gallom, ki je v dobrem položaju za osvojitev stopničk. Precej časa sta izgubila predvsem Red Bullova, Avstralec Jai Hindley in Giulio Pellizzari. Hindley, zmagovalec Gira iz leta 2022, je v današnji etapi zaostal za 50 sekund, Pellizzari pa za 1:28 minute. Hindley kot četrti v seštevku zdaj zaostaja že za 4:32 minute za Eulaliom.

Kazalo na uspeh ubežnikov

Sprva se je zdelo, da bodo v boju za etapno zmago med seboj obračunali ubežniki, med katerimi je bil najmočnejši Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a se je s težavami Pellizzarija zganila skupina najboljših in rezala v zaostanek za ubežniki. Hitro je bilo jasno, da bodo najboljši na najtežjem delu zadnjega klanca (10,8 km/6,1 %) nadomestili zaostanek, prvi napad pa je uprizoril Gall.

Sledil mu je le Vingegaard, vendar ni pomagal pri narekovanju ritma, nato pa je napadel 900 m pred ciljem in nekaj minut pozneje slavil jubilejno 50. zmago v karieri in osmo v sezoni. Na letošnjem Giru je dobil tudi sedmo etapo in ostaja glavni kandidat, da dopolni zbirko zmag na tritedenskih dirkah. Pred tem je dvakrat dobil Tour (2022, 2023) in lani Vuelto.

Po jutrišnjem prostem dnevu bo sledila torkova vožnja na čas med Viareggiom in Masso, ki bo dolga 42 km in ponuja priložnost za velike razlike med kandidati za skupno zmago.